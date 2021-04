Instituto Homem Pantaneiro emite nota de repúdio após encontrar onça-pintada morta

Uma onça-pintada fêmea foi encontrada morta nesta quinta-feira (29), na Serra do Amolar, pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP). A instituição afirmou em nota que tomou todas as medidas necessárias para não deixar o crime impune, e já fez a comunicação aos órgãos Polícia Federal, Polícia Militar Ambiental e ICMBio para sequência de providências.

Ainda de acordo com a assessoria, a equipe de campo se concentrou nesta quinta-feira para localizar a onça macho Joujou que estaria na mesma região há dois dias. Jou Jou foi resgatada ano passado vítima do fogo e devolvida à natureza com colar de rastreamento.