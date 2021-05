Instituição recebe auxílio e forma orquestra com crianças da periferia

Atuante desde 1996 na periferia da Capital, as Obras Sociais Francisco Thiesen proporcionam para crianças e adolescentes acesso a ensino de qualidade. Com ações socioeducativas, oferecem aulas de português, matemática, inglês, informática, entre outras. No fim de 2020 a instituição recebeu uma doação da MSGÁS para implementar oficinas de música e artes, o que proporcionou aos professores e alunos a formação de uma orquestra.

A doação foi no valor de R$ 230.671,53 e aconteceu graças a uma ação inédita: a Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul realizou uma chamada pública de patrocínios para projetos de esporte e cultura do Estado, contemplando ainda a Fundesporte e a Companhia Dançurbana.

Desde então, as aulas de música e artes estão a todo vapor. As crianças estão aprendendo a tocar instrumentos como flauta, violão, violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico e ainda tendo aulas de teoria musical, balé, futsal e artes visuais. Em breve, elas participarão também de oficinas de Orquestração, Canto e Coral.

Eliete Vieira é mãe de dois estudantes da instituição: Antoniele Mayara, de 12 anos, e Antônio Henrique, de 10, que participam dos projetos desde os 6 anos, aprendendo balé, flauta, futsal e violão. Para a mãe, ver os filhos aprenderem e se desenvolverem a cada dia que passa é motivo de muito orgulho. “Minha filha que hoje tem 18 anos e também participou, e acredito que tudo isso pode ser muito útil no futuro. Eu jamais teria condições de pagar nenhuma dessas aulas para eles, o que me deixa ainda mais feliz pela oportunidade”, comenta.

Segundo João Carlos Rosa, presidente do Conselho Diretor da entidade, esse repasse da MSGÁS foi uma alavanca muito poderosa para as ações do Thiesen, no campo da assistência social e na prevenção contra a marginalização. “Realizamos esse tipo de ação desde 1997, mas é a primeira vez que recebemos um recurso tão substancial quanto esse”, afirma.

Com as oficinas, de acordo com João Carlos, a ideia é preparar crianças e adolescentes para o futuro, a fim de que possam ingressar no mercado de trabalho ou na carreira acadêmica, como musicistas e professores de música. O repasse possibilitou também a realização de um sonho antigo da instituição: ter uma orquestra de cordas. Os alunos aprendem não apenas a tocar os instrumentos escolhidos por eles de maneira profissional, como também têm aulas de teoria musical, o que possibilita a cada um deles um aprendizado profundo.

As aulas no Thiesen acontecem de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. São assistidos crianças e adolescentes da periferia do Aero Rancho e região. Além das oficinas, os alunos recebem também duas refeições diárias e todos devem estar matriculados regularmente na rede pública de ensino.

Para o diretor-presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos, é uma grande realização para todos da companhia poder promover esse tipo de iniciativa, fomentando a cultura e a assistência social em diversas esferas. “Esse tipo de incentivo tem como principal aspiração cumprir o papel social da companhia em devolver à sociedade de Mato Grosso do Sul parte do valor agregado resultante dos negócios”, destaca.

O valor repassado para a instituição se trata de recursos provenientes de incentivo fiscal via Imposto de Renda da própria companhia. As organizações foram selecionadas, por meio de chamada pública no site da MSGÁS, e posteriormente uma banca de avaliação selecionou as propostas enviadas. Foram 17 propostas inscritas e, destas, 3 se encaixavam nos critérios da seleção, todas elas contando com aprovação prévia do governo federal.

(Texto: Ellen Prudente)