Inscrições para assistente de educação infantil na Semed encerram hoje

O prazo para inscrições no processo seletivo simplificado para assistente de Educação infantil termina nesta segunda-feira (10). São oferecidas 1.578 vagas com salário de R$ 1,2 mil. Os servidores selecionados irão reforçar o quadro da Reme (Rede Municipal de Ensino) no retorno das aulas presenciais que são contempladas no formato híbrido, que será adotado pela Capital a partir de julho.

O processo seletivo vai selecionar profissionais com ensino médio completo para contratação temporária. A carga horária é de 40 horas semanais. Inicialmente, o período de inscrição era de 3 a 5 de maio, mas acabou prorrogado para esta segunda-feira após o site apresentar instabilidades, já que as pessoas só podem se candidatar exclusivamente pela internet.

As inscrições podem ser feitas pelo portal www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo. Mais detalhes sobre o processo podem ser conferidos no edital publicado em Diário Oficial, a partir da página número 9.