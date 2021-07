Influencer revela que recebeu beijo grego de Juliette e Anitta dá unfollow

Anitta teria dado unfollow no bailarino Alê Oliveira, influencer que disse ter ido a um motel com Juliette Freire que deu um beijo grego no affair. Ele revelou a situação em um podcast que ficou com a campeã do BBB21 antes da participação dela no reality. A internet cancelou por achar desnecessárias as revelações.

“Não é pra ganhar biscoito. (…) Ficamos na house dela, naquela live de cantores. Acabou que a gente foi tomar vinho. (…) A gente foi para o motel no carro dela”, revelou Alê. O perfil Cutucadas no instagram, afirmou que Anitta parou de seguir o amigo e deixou um emoji debochado.

O bailarino rebateu as críticas. “As páginas postando um negócio de beijo grego, isso é mentira. Foi uma brincadeira de mal gosto. Eu e Ju ficamos antes do programa, que não tem nada a ver hoje. Os meninos comentaram do nada isso e eu nem esperava. Espero que parem de postar sobre isso, por favor. Eu não preciso me envolver em polêmica, nunca gostei disso”, se defendeu.

Alê explicou que conheceu a paraibana mais famosa da atualidade em uma reunião de amigos na casa da própria Juliette, no começo da pandemia. “Ficamos na house (casa) dela, naquela live de cantores, acabou que a gente foi tomar vinho…”, contou Alê em entrevista ao podcast “Babado JP”. “A gente foi para o motel no carro dela”, completou.

Quando questionado por um dos entrevistadores soltou tudo. “Rolou língua lá…”, atiçou o produtor. Alê confirmou que Juliette fez o beijo grego, mas disse que não queria biscoito em cima disso. O apresentador perguntou se ele gostou e ele respondeu que ‘contra fatos não há argumentos’.

Foi o suficiente para ser criticado. “Pra que expor a menina desse jeito?”, disparou uma. “Aff, por que homem é assim?”, esbravejou outra. “Desnecessário”, escreveu mais um. “Quem come quieto almoça e janta, esse aí vai passar fome”, debochou outro.

O bailarino, Alessandro Oliveira tem 20 anos, 5,7 milhões de seguidores no Instagram e ficou famoso pelos vídeos dançando brega funk. Ele e Juliette se reencontraram recentemente durante uma live do Wesley Safadão.