O infectologista Renato Kfouri disse hoje que “não faz sentido” a realização da Copa América no Brasil. Em meio a uma possível terceira onda da covid-19, a Conmebol anunciou hoje que o Brasil sediará os jogos —a Argentina desistiu do campeonato após indicadores mostrarem piora da pandemia no país. A análise foi feita durante o UOL News com Fabíol Cidral.