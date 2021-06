Indústria da construção civil gera R$ 3,2 bi em MS e sobe para 18º no ranking

Volume de empresas aumentou 24% em MS segundo dados do IBGE

A indústria da construção em Mato Grosso do Sul avançou em 11 anos em número de empresas e geração de valor, movimentando mais de R$ 3,2 bilhões. É o que mostra a Pesquisa Anual da Indústria da Construção Civil 2019, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada ontem.

O levantamento aponta que o setor da construção civil englobava 786 empresas ativas em Mato Grosso do Sul ao fim de 2019 contra 634 empresas em 2009, crescimento de 24%. Entre os estados da Região Centro-Oeste, MS tem o menor número de empresas do setor: Goiás apresenta 1.882 empresas, Mato Grosso 1.106, Distrito Federal 1.013. No Brasil, eram 59.948 empresas da construção civil com crescimento de 50,1% em relação a 2009 (39.917).

Em relação ao número de pessoas ocupadas, MS apresentou números praticamente estáveis, com uma queda de 7,12% na comparação com 2018 (2018: 20.798 e 2019: 19.318).

Já na comparação entre 2019 e 2009, há um recuo de 20,2%, pois naquele ano havia, no Estado, 24.107 pessoas ocupadas na construção. Tal padrão também pode ser visto nos números do Centro-Oeste e do Brasil, que apresentaram, respectivamente, quedas de 18,6 e 13,6% para o mesmo comparativo.

Salários

Em termos salariais, Mato Grosso do Sul apresentou aumento em retiradas e outras remunerações. Apesar da queda de 2017 para 2018, MS mostrou recuperação na participação dos salários, sendo que em 2019, com valor de R$ 618,3 milhões, atingiu patamar comparável aos números de 2012 (R$ 621,2 milhões).

Custos

Os custos de incorporações, obras e serviços da construção no Estado, para o ano de 2019, ficaram em R$ 1,18 bilhão. Comparado a 2010 (R$ 1,48 bilhão), houve uma queda de aproximadamente 20,3%. Porém, em relação a 2018 (R$ 1,05 bilhão), houve um aumento de 12,9%. No setor da construção, o valor das incorporações em MS se manteve estável. Em Mato Grosso do Sul, a atividade da construção gerou R$ 3,2 bilhões em valor de incorporações, obras e/ou serviços da construção em 2019.

Na análise por região, os dados da PAIC mostram que houve estabilidade na participação de MS dentro da região (14,4% em 2010 para 14,1% em 2019). A região como um todo permaneceu sem mudanças estruturais significativas no período de dez anos.

