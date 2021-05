Incomodado com indefinição, Dudu se prepara para retorno ao Palmeiras

Com menos de dois dias restando até que se esgote o prazo para que Al-Duhail se pronuncie sobre exercer ou não a opção de compra de Dudu, o atacante vive dias de incômodo com a total falta de comunicação do clube para com ele e seu estafe.

Com dificuldade com a língua e também com o rendimento da equipe, o atacante se sente pouco prestigiado com a situação. Por conta de todo o momento, ele já considera e prepara as coisas para um possível retorno ao final de seu atual contrato, que terminaria no final de junho.

De toda forma, em meio aos episódios finais da história, Dudu tem viagem marcada para passar férias no Brasil. Com a eliminação do Al-Duhail da Emir Cup na última segunda-feira (10), a temporada do clube árabe se encerrou e o próximo compromisso do atacante no Catar seria somente em setembro, já pela temporada 2021-22.

​O Al-Duhail tem até sábado (15) para comunicar ao Palmeiras se efetuará a compra de 80% dos direitos econômicos de Dudu por €6 milhões (aproximadamente R$ 39 milhões, na cotação atual), valor estipulado no contrato assinado em 2020 entre os dois clubes. Se optar pela compra, o time catari terá mais 15 dias para transferir o dinheiro.

O Palmeiras exige o pagamento à vista do valor e não aceita negociar qualquer termo do acordo. Caso contrário, os árabes precisarão pagar € 2,5 milhões (cerca de R$16 milhões) de multa ao ídolo palmeirense e ele que retornará ao Verdão ao término de seu período de empréstimo, em 31 de junho, podendo ser inscrito na fase de oitavas de final da Libertadores.

