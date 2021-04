INCLUSÃO: Sarah Santos realiza sonhe e estreia “Mãozinha Amiga”

Com um engajamento enorme nas redes sociais e uma tratativa leve e direta, a jornalista e ativista Sarah Santos, vai dar uma “Mãozinha Amiga” para todos que precisam entender sobre acessibilidade e pessoas com deficiência (PcD). O podcast está previsto para estrear esta semana nas plataformas do Jornal O Estado MS Online e a empolgação de Sarah já emendou diversos episódios onde a inclusão social e o respeito são temas.

Sem dificuldade nenhuma, Sarah passeia por temas que seriam polêmicos como onde trata sobre a visão distorcida pregada por muitos sobre pessoas com deficiência e a Bíblia. Logo que saiu dos estúdios, já divulgou em suas redes seu mais novo espaço conquistado.

No Instagram e no facebook, deu o seguinte recado. “Oi, amiguinhos! Agora, tenho o meu programa de TV. Desde criancinha, eu brincava de apresentar programas para os meus ursinhos e bonecas do quarto. Agora, a brincadeira ficou seria! Com câmeras, luzes no rosto, roteiro e uma equipe sensacional”, destaca Sarah.

Ela revela seu sentimento diante do novo passo. “É com muita honra que vou apresentar o primeiro programa sobre inclusão social do Estado! Vamos conversar sobre o mundo das pessoas com deficiência e, juntos, quebrar tabus. A mão até treme ao escrever essa legenda! Deus é muito bom, Ele realiza sonhos e sempre nos coloca nos lugares certos”, pontua.

Nos posts, ela agradece ao Jornal O Estado MS Online pela oportunidade. “É sensacional. Vamos contribuir para fazer desse mundo um pouquinho melhor. Conto com vocês, que sempre me acompanham, pra assistir, sugerir pautas e dialogar. É só o começo de uma jornada incrível”, prevê.