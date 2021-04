Incêndio em vegetação destrói parte de usina na BR-080

Um incêndio em uma vegetação na BR-080 saída para Sidrolândia, tomou parte do depósito de uma usina de recicláveis na manhã deste sábado (10), segundo informações repassadas ao Jornal O Estado Online. Equipes do corpo de bombeiros estão no local trabalhando para conter as chamas.

Uma das viaturas esgotou 5 mil litros de água, e até o momento não se sabe as causas e se há ou não feridos. De acordo com informações de populares, o fogo teve início na noite de ontem sexta-feira (9), na vegetação ao lado da usina e com o vento foi se alastrando.

Com informações de Itamar Buzzatta