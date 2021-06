In Memorian: Campo Grande aprova Memorial em Homenagem aos mortos pela COVID

“Estamos enfrentando uma guerra e nada mais justo do que manter a memória daqueles que perdemos”, destaca o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão (PSB) que assinou com o vereador Silvio Pitu (DEM) o projeto Memorial em Homenagem aos Mortos pela COVID-19. São quase meio milhão de mortos no Brasil e Mato Grosso do Sul se aproxima dos 8 mil.

Para Carlão, as pessoas mortas em decorrência da COVID-19 jamais poderão ser esquecidas. “Além das milhares de pessoas mortas no Brasil e milhões no mundo, muitos amigos e parentes meus foram ceifados por esta doença terrível. Outros vereadores também perderam familiares. Então, nada mais justo que lembrarmos deles por meio deste memorial”, explica.

O próximo passo agora é fazer uma parceria público/privado para trazer para o físico esta perda. “Tem o memorial da guerra em São Paulo, dos cidadãos que morreram em combate. É uma ideia muito boa do vereador Pitu que acatei também. “Infelizmente, dessas que se foram, algumas nem foram atendidas pela saúde direito devido ao colapso que a pandemia trouxe. Às vezes foi até atendido, mas não adequadamente. Com certeza pegou a rede pública de Campo Grande e do país inteiro desprevenida e aconteceu isso”, avalia Carlão.

Projeto

O Projeto de Lei (PL) 9.980/21 foi aprovado em primeira votação na manhã desta quinta-feira (17) e dispõe sobre a criação de Memorial em Homenagem aos Mortos em Decorrência da Covid- 19 na Capital. Junto a PL foi aprovada uma emenda nomeando o memorial de de Apóstolo Edilson Vicente da Silva, que faleceu em agosto de 2020 vítima de complicações da Covid-19”, explicou o presidente Carlão. A segunda votação acontece na próxima terça-feira (22) e aprovado vai para sanção do prefeito Marcos Trad (PSD).

Além de prestar uma homenagem às vítimas mortas, a ideia é marcar historicamente o enfrentamento e as consequências da pandemia no Município, além de oferecer aos familiares, amigos e munícipes em geral um local de homenagem. Também está prevista a criação de um memorial virtual, no site da prefeitura.