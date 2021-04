IMPLORANDO: Cuidadora de animais precisa de ajuda para curar de seis bichinhos

Danielle Ocampos resgata animais há muito tempo e neste fim de semana (24 e 25) já está no limite com seis bichinhos doentes. Ela conta que a situação está realmente difícil para todos. “Mas nós com animais resgatados está praticamente impossível para suprir todas as necessidades deles. Diante disso, há duas semanas estou seis animais doentes implorando por ajuda nas redes sociais. Decidi fazer uma nova rifa e gostaria muito de saber se você pode me ajudar, doando algum brinde.

Pode me ajudar por favor?”, pede.

Japoneizinho, Mia e Alcapone. São três deles. Eles precisam de qualquer ajuda entre R$5,00 e R$10,00. Hoje o valor total só deles é de R$ 1.849,80. Japoneizinho já é idoso e possui uma doença considerada a aids felina, que ataca a sua imunidade. Ele sofreu muito com probleminhas nos dentes e gengiva. Semana passada ele passou por consulta com a Veterinária Dentista, como já era de se esperar, ele precisa URGENTEMENTE passar por uma cirurgia para a retirada pois estão todos infectados. Ele está sentindo muita dor e consequentemente não está se alimentando. O gato já perdeu 3 kg, e para a cirurgia teremos que fazer um novo exame perfil completo. El vai ser operado com urgência nesta terça-feira (27). Para o perfil são R$120,00, a cirurgia custa R$780,00, a Leucogem 120,00. Ao todo são R$1.020,00.

Alcapone é famoso. Há dois anos, Danielle chorava pela dor do bichinho e hoje sua aparência está ótima, porém necessidade de cuidados constantes. Ele também fez o exame perfil completo semana passada. A dra passou a receita da fórmula, e tem as medicações contínuas Ela precisa fazer os exames da Nefrologista, Ultrassom e Urinálise. Alcapone precisa de R$ 495,00. São R$100,00 para U.S, Urinalise R$90,00, Fórmula R$78,00, Marborpet 27,5 mg R$52,00, Eritrós R$47,00, Caninus Protein R$58,90 e Ograx 3 – 500 R$69,90. O tratamento com Nefrologista, Endocrinologista, Dermatologista e clinico geral culmina em exames a cada 30/40 dias, medicação diária e ração especial !!! Custo altíssimo, quase 2 mil por só com ele

Já Mia só precisa de R$ 334,00. Ela também é idosinha. Desde outubro esta fazendo tratamento para o fígado, pois a taxa está muito alterada. Semana passada refez o exame perfil completo e continua com uma alteração bem significativa. A medicação foi passada e um pedido de novo ultrassom, pois há suspeita de outra doença. Ultrassom 100,00; Uber Dog 50,00 (ela é porte médio a grande); Fórmula 78,00 e Ursacol 150,00. Os dois irmãos de Mia, Max e Fred também precisam de exames e medicamentos, todos eles têm 10 anos.

Há também o gatinho Nino. Estilo Frajola ele está também em uma situação grave. Resgatado há 1 ano de dentro do córrego, ele estava praticamente morto, entregue. Tem aproximadamente 5 anos e também FiV+ (doença equivalente a HIV igala a de Japoneizinho. Ele também está com as complicações na gengiva e precisa passar por consulta e exames. Esses são os mais URGENTES. Fora para o básico como ração/medicamentos/Vermifugo e vacinas!Com tantos remédios e exames, estão todos sem vacinas.

A responsável pelo resgate desses animais, Danielle Ocampos, ainda solicita. “Se você puder nos ajudar com alguma quantia ou algum medicamento, ou até mesmo apadrinhando algum dos três que tanto precisam de nós, ou até mesmo comprando um petisco natural para o seu Pet, por apenas R$10,00 entre em contato”. O telefone é (67) 99150 1991. Também é o número do pix.