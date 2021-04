Idosos com 60 anos ou aguarda a segunda dose vacinam neste final de semana

Idosos com 60 anos completos poderão se vacinar contra a Covid-19 neste final de semana das 7h30 às 17h30. Aqueles nascidos entre janeiro e julho tomarão a primeira dose da vacina no sábado (17) e os que fazem aniversário entre agosto e dezembro poderão se imunizar no domingo (18).

A expectativa da prefeitura é de concluir o público de idosos ainda neste final de semana, aplicando a primeira dose no sábado e no domingo. Ainda amanhã também será feito o reforço vacinal de quem está com a vacinação agendada até o dia 17 de abril.

No domingo serão vacinados todo mundo que já completou 60 anos e é nascido entre os meses de agosto e dezembro. Também haverá a possibilidade de quem não conseguiu tomar a primeira dose em momento oportuno e tem 60 anos ou mais receber o imunizante. Neste dia não será aplicado o reforço vacinal.

Imunização Simultânea

Com duas campanhas de vacinação acontecendo ao mesmo tempo, a Sesau estabelecerá um fluxo específico para cada um dos públicos. A imunização contra Influenza acontece exclusivamente para crianças com idade entre seis meses e menores de seis anos.