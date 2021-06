Idoso tenta conter filho com distúrbios psiquiátricos e acaba esfaqueado

Um idoso de 73 anos ficou ferido após esfaqueado no braço, pelo próprio filho. O caso aconteceu por volta das 11h50 desta terça-feira (15) na rua da Sabedoria, bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá – distante 417 quilômetros de Campo Grande

Segundo o Diário Corumbaense, uma equipe de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar foi chamada e encontrou a vítima consciente e orientada. O idoso apresentava um corte no braço direito com intensa hemorragia.

Depois dos procedimentos de atendimento emergencial, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro municipal. À equipe dos bombeiros, o idoso disse que tentou conter o filho, que sofre de distúrbios psiquiátricos, e acabou sendo ferido por ele.