Idoso morre após bater veículo de frente contra caminhão MS-134

Um idoso de 72 anos morreu na noite desta segunda-feira (26), após colidir o veículo Fiat Uno onde estava contra um caminhão tanque na rodovia MS-134 em Nova Andradina, cidade localizada na região do Vale do Ivinhema.

Segundo informações, a vítima seguia no sentido Nova Andradina ao distrito de Casa Verde, quando ocorreu a batida. Após o impacto os dois veículos saíram da pista e o idoso acabou morrendo preso entre as ferragens. As circunstâncias da batida serão investigadas.

Ao portal Nova Noticias, o motorista do caminhão, de 48 anos, que não se feriu, disse que comprou o caminhão recentemente e que nesta segunda-feira estava realizando a quarta viagem.

O caminhão tanque utilizado para o transporte de leite tinha placas de Presidente Epitácio, São Paulo e iria descarregar o leite em Nova Andradina. A PMR (Polícia Militar Rodoviária), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e uma equipe do núcleo de pericias estiveram no local do acidente. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)