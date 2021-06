Idoso é encontrado morto com ferimento na cabeça morto dentro de casa

José Pereira Coelho, de 70 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira (10), no Assentamento Vista Alegre, próximo a cidade de Sidrolândia – interior de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações o site Noticidade, o corpo do idoso foi encontrado pelo filho dele, caído no corredor da residência com um ferimento na cabeça e uma poça de sangue no chão.

Ainda de acordo com o site, o filho do idoso informou à polícia que José sofria de hipertensão e diabete e, que não encontrou sinais de arrombamento no local.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.