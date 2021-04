Próximos do shopping, hotéis buscam dar praticidade aos hóspedes

Praça de Alimentação, caixas 24 horas e até parque ajudam na hora da escolha

Quando o Shopping Bosque dos Ipês foi inaugurado, em 2013, ele já tinha alguns vizinhos bastante antigos. Graças à localização estratégica, bem no encontro da estrada MS-060 com a BR-163, o ponto é o ideal para o descanso dos viajantes, por isso, uma série de hotéis se instalou no local.

Mesmo com a pandemia e com o desaquecimento do segmento turístico, esse tipo de hospedagem continua atraindo hóspedes. O mais antigo da região é o Hotel Grande Anel, inaugurado no final da década de 1980, um hotel de pouso, ou seja, uma hospedagem para quem precisa descansar antes de seguir adiante com a viagem. Sua estrutura é simples, mas muito aconchegante.

Para o proprietário João Chilante, a ideia é que seus hóspedes se sintam à vontade e, mais do que isso, que possam relaxar ao final do dia e recarregar as energias, como se realmente estivessem em suas casas. Ele conta que desde sua abertura, viu a área se transformar completamente.

Quem também viu a clientela mudar foi Elaine Bringhenti, proprietária do Nosso Hotel, outro ponto de hospedagem que fica bem em frente ao Shopping Bosque dos Ipês. “Recebemos pessoas que estão viajando pela BR-163, precisam pernoitar e preferem não entrar na cidade. Muitas delas fazem essa viagem pelo menos uma vez por ano e, é claro que, ter um shopping próximo ao hotel ajuda a captar famílias, principalmente aquelas que têm crianças e adolescentes”, pontua.

Shopping Bosque dos Ipês

Para Diogo Salgado, gerente de marketing do Shopping Bosque dos Ipês, a ideia é que o estabelecimento seja sinônimo de praticidade e possa servir não apenas aos hóspedes dos hotéis ao redor, mas também uma boa opção aos viajantes que estejam de passagem e precisem de um ponto de apoio.

“Temos uma Praça de Alimentação que funciona diariamente de segunda a domingo durante todo o dia, inclusive com delivery. Além disso, estabelecimentos como as Lojas Americanas, por exemplo, podem ser úteis para quem precisa comprar lanchinhos e outros itens necessários para o caminho. Sobretudo, acredito que o Shopping Bosque dos Ipês seja uma boa parada também para relaxar, esticar as pernas e tornar a viagem ainda mais interessante e divertida”, afirma.

(Com informações da assessoria)