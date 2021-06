Hospital do Pênfigo instala 10 novos leitos de UTI-Covid na Capital

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) entregou na segunda-feira (7), mais nove monitores multiparamétricos para o Hospital Adventista do Pênfigo, de Campo Grande. Com esses equipamentos, a unidade hospitalar vai montar 10 novos leitos de UTI-Covid.

Com os novos leitos, que devem ser ativados ainda nesta semana, o Hospital Adventista do Pênfigo passará dos atuais 30 leitos de UTI-Covid, já habilitados, para 40 leitos. Anteriormente, a Secretaria Estadual de Saúde já havia repassado à unidade, 10 camas hospitalares e 60 bombas de infusão, oriundas de doações da empresa JBS e de aquisição própria do Estado.

Internações

Relatório produzido pela Diretoria Geral de Gestão Estratégica da Secretaria de Estado de Saúde aponta que, dos 5.051 pacientes de Covid-19 internados em hospitais de Campo Grande, de março a dezembro do ano passado, 87,8%, ou seja, 4.436, eram residentes no Município de Campo Grande.