Hospital Cassems de Campo Grande reorganiza atendimento para urgências respiratórias

Após um ano e três meses localizado na frente do Hospital Cassems de Campo Grande, primeiro Hospital de Campanha para Urgências Respiratórias é remodelado e ganha novo local.

No intuito de aprimorar o atendimento inicial para pacientes com sintomas respiratórios agudos relacionados à infecção por Covid-19, o Hospital Cassems de Campo Grande transferiu, na manhã desta quarta-feira (2), parte da estrutura montada na frente da unidade para a parte de trás do hospital. A mudança vai facilitar o acesso dos pacientes com sintomas respiratórios ao atendimento de emergência, proporcionando mais conforto e agilidade na hora da consulta, realização de exames e atendimentos de emergência.

O novo local está instalado ao lado da Emergência do Pronto Atendimento, atrás da entrada principal do Hospital. A nova estrutura possui uma recepção para os pacientes de urgência respiratória e está anexada à estrutura principal do Hospital Cassems de Campo Grande. Com essa remodelação, os pacientes não precisarão ser deslocados da parte externa para a parte interna do hospital para realizar exames complementares, pois já estarão em uma área do Pronto Atendimento reformada especificamente para a assistência aos casos de Covid-19. Para o diretor clinico do Hospital Cassems de Campo Grande, o médico Marcos Bonilha, “essa alteração permitiu o aumento de pontos de oxigênio de oito para onze, a criação de uma emergência exclusiva para atendimento aos pacientes mais graves, além de flexibilizar as ações de biossegurança para as equipes e pacientes, agilizar a realização de exames de imagem e permitir que os profissionais de saúde trabalhem de forma mais coesa”.

Na chegada, o paciente deverá entrar no Hospital Cassems de Campo Grande pela Rua Marcílio de Oliveira Lima, rua transversal à Avenida Mato Grosso (entrada do estacionamento), e em seguida fazer a conversão à direita, em direção aos fundos da unidade hospitalar. A esquerda será possível visualizar a estrutura de recepção aos pacientes sintomáticos respiratórios. Placas de acesso serão distribuídas. Em frente a essa área, também estará disponível um estacionamento exclusivo para as pessoas que procurarem atendimento de Urgência Respiratória.

Já os pacientes que buscarem atendimento para outros problemas de saúde deverão se dirigir à entrada principal do hospital. Na Recepção Central do hospital deverão pegar senha para que o atendimento proceda da maneira padrão.

AssCom Hospitais Cassems