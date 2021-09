Luto! Perda de Xuxa Meneghel é confirmada ao Brasil, Paquitas desmoronam e comunicado é feito: “Vai com Deus”

Ex-coreógrafo da apresentadora morreu e causou comoção entre as antigas assistentes de palco dela.

Morreu, nesta quinta-feira, dia 23 de setembro, o dançarino Berry, que é ex-coreógrafo de Xuxa Meneghel. O anúncio foi feito por uma antiga Paquita nas redes sociais.

“Acabei de saber da passagem do Berry. Ele foi nosso coreógrafo por muitos anos ! Era do Uruguai! Que ano difícil! Essa foto foi tirada na Espanha, onde gravamos por um mês! Vai com Deus amigo!”, escreveu Andréia Veiga.

Por enquanto, a causa da morte não foi revelada. O rapaz havia trabalhado com a apresentadora na época do “Xou da Xuxa”, na Globo.