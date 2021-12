DR: Aline Mineiro confirma que Léo Lins “prefere ficar sozinho no momento”

Aline Mineiro, ex-participante de A Fazenda 13, usou o seu perfil no Instagram na tarde de terça-feira (21) para falar sobre o status do seu relacionamento com o humorista Léo Lins. A ex-peoa contou que conversou bastante com o artista, mas que ele ainda quer um tempo sozinho para pensar sobre o assunto.

“Eu e o Léo conseguimos parar para conversar pessoalmente sobre tudo o que aconteceu. Somos muito sinceros um com o outro. Nós nos amamos ainda, e construímos muita coisa nesses três anos de namoro. Mas ele está extremamente magoado com tudo o que aconteceu e prefere ficar sozinho no momento, ele é o cara mais incrível que já conheci na minha vida, fico triste por tudo isso, porém entendo o Léo perfeitamente”.

A relação entre Aline e Léo ficou estremecida quando ela ainda estava confinada em A Fazenda 13, por conta do envolvimento dela com o ex-peão MC Gui no reality show. O comediante contou que tinha relacionamento aberto com Aline, mas que isso não envolvia relacionamentos com outros homens.