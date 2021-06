Hora da Fofoca: Suzana Alves a eterna Tiazinha assume fios brancos e é bombardeada na web

Beninos e Beninas bora fofoca?

Flávia Alessandra comora o seus 47 anos com corpo de dar inveja

Uma das atrizes mais queridas pelo público brasileiro, está completando 47 anos de idade nesta segunda-feira (07).Em celebração à data, a atriz de “Salve-se Quem Puder” compartilhou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo comemorativo e reflexivo. “Esse é um vídeo pra celebrar a vida! Nesse ano ainda esquisito, o sentimento é de gratidão. Principalmente pela vida. A Flávia Alessandra de hoje faz 47 anos. Mas eu vou começar lá atrás, quando a caçula da professora Raquel e do comandante Hélio começou a dar os primeiros sinais de que viria a ser uma mulher determinada”, começou ela.

“Quando Mamãe perguntava o que eu queria eu já tinha a resposta em mente: queria entrar na TV. Eu olhava para aquele objeto mágico na sala e queria estar lá dentro. Eu azucrinava a minha mãe com essa maluquice até que ela pensou: por que não tentar? Podemos fazer testes para comerciais de TV. Ela conta que os meus olhinhos brilharam com a ideia”, convite a artista.

“Os primeiros foram surgindo, bem pouquinhos, mas o suficiente para fazer a Flávia de 6 anos se encantar. Entre ensaios, fotos, publicidade, foi crescendo junto do sonho de entrar na TV que era tão literal enquanto pequena, mas fazia cada vez mais sentido. Aos 15 eu tava determinada mais do que nunca. Eu participei do melhor de três no Domingão do Faustão pra fazer parte do elenco de Top Model em 89”.“Transformei aquele friosinho na barriga em coragem competindo com tantas meninas talentosas que hoje são ícones da dramaturgia brasileira. Essa coragem que me levou a final. Chovia tanto naquele dia, os bairros do Rio alagaram e se não fosse um tal de um curso de mergulho eu nem estaria lá. Esse curso na verdade era a minha irmã e o meu irmão, que me levaram no colo em direção ao pódio, rumo para ser campeã. Família é tudo”, afirmou.

Zé Neto se desculpa por piadas Homofóbicas

No último sábado (05), Zé Neto e Cristiano realizaram uma live para os fãs. Porém, logo em seguida, o nome de Zé Neto entrou para os assuntos mais comentados do Twitter por outra razão não tão amigável.

Ao perder uma aposta para Cristiano, o cantor vestiu a camisa do time de seu companheiro, o São Paulo Futebol Clube. No entanto, ao colocar a camisa, Zé Neto imitou trejeitos e fez piadas consideradas homofóbicas por diversos internautas. Com uma rápida repercussão negativa, o cantor se desculpou ainda durante a live, mas garantiu não ter medo de qualquer tipo de cancelamento. “Se alguém se sentiu ofendido, do fundo do meu coração, essa não foi a minha intenção. Estávamos zoando um negócio nada a ver mas peço desculpas aqui ao vivo para quem se ofendeu. Não estou preocupado se vão me cancelar, se vão me linchar. Estou falando isso por talvez ter me expressado mal. Isso aqui é tudo uma brincadeira. Eu tenho pessoas gays na minha família, gays como amigos e que trabalham comigo, não tenho nenhum tipo de preconceito com quem tenha outro tipo de opção”, declarou.

Angela Ro Ro pede dinheiro na internet

A pandemia do coronavírus mexeu com parte esmagadora da sociedade, que precisou se adaptar à nova realidade desde então, principalmente artistas com as restrições e os protocolos necessários. Por conta disso, Angela Ro Ro, uma das maiores vozes da MPB, está sofrendo com dificuldades financeiras, pois sua agenda ficou completamente paralisada com a ausência de shows nesse período. Nesta segunda-feira (07), ela surgiu mais uma vez nas redes sociais pedindo ajuda e doações aos seus seguidores, passando até mesmo seus dados bancários para receber ajuda.

“Sinto muito ter que postar isso de novo. Estou passando dificuldade financeira. Quem puder depositar apenas R$ 10, agradeço”. Os internautas, ao passarem pela publicação, deixaram suas palavras de apoio e desejaram uma vida melhor à musa da música brasileira. “Força, você vai passar por essa, com fé em Deus”, “Feito, Saúde… a dica de lives pelo Instagram é uma saída”, “Te amo, Angela. A gente se fala”, foram algumas das declarações feitas pelos seguidores de Angela Ro Ro.

Arcrebiano foi o eliminado da semana do No Limite

Excepcionalmente nesta segunda-feira (07) aconteceu a exibição do quinto episódio de “No Limite 5”. Após perderem a Prova da Imunidade, a tribo Calango precisou eliminar um de seus participantes. Assim como aconteceu com Lucas Chumbo, Arcrebiano também sentiu que estava no seu limite e pediu para ser votado. Com isso ele foi o quinto eliminado do reality.

O programa começou mostrando as tribos se preparando para mais um dia de disputas. Paula e Íris ainda reclamavam da tática errada que usaram na Prova da Imunidade passada. A mineira também se queixou que as mulheres não são tão ouvidas dentro do grupo. “E isso não é só aqui dentro”, lembrou ela.

“Hoje tem um prêmio grande. Vai ser complicada, mas vai ter um peso grande que vai sair de lá”, contou Kaysar após fazer mais uma leitura na borra de café. Prova do Privilégio “As tribos vão ser divididas em pares. Dois integrantes de cada vez, vão pegar uma bola, equilibrar em dois troncos de bambu e atravessar com essa bola até o final do circuito. Primeiro vão passar por cima da trave. Depois, na parte mais alta, vão passar por baixo da trave. Depois vão ter que passar pela cama de gato. Depois vão se equilibrar em cima de uma trave carregando a bola até chegar no final e colocar a bola na canaleta. Voltam pelo meio do circuito, entregam os bambus para a próxima dupla e assim sucessivamente. Se a bola cair no meio do circuito, vocês pegam a bola e voltam no circuito onde vocês começaram. Terão que colocar 6 bolas na canaleta. Depois um atirador vai ter que arremessar essas bolas no cesto. Vence quem conseguir acertar 3 bolas nos cestos”, explicou André Marques. A tribo vencedora ganharia dois tapetinhos, arroz, feijão, frango, banana e doce de leite. Os perdedores levariam laranja, arroz, grão de bico e sardinha. Além disso, os campeões teriam um prêmio especial: um luau, com churrasquinho completo, cerveja gelada e um show de Wesley Safadão.

Gil do Vigor chora ao receber o primeiro exemplar do seu livro

Ai, que emoção, Brasil! Na segunda-feira (7), Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, regozijou e chorou ao receber o primeiro exemplar de sua biografia, “Tem Que Vigorar”. O economista estava no quarto de hotel, acompanhado pela mãe, Jacira Santana, e pela irmã, Janielly. A emoção foi geral. “Está lindo demais”, disse, com a voz embargada.

Em suas redes sociais, Gil compartilhou um vídeo do momento e voltou a se emocionar. “Vigorosos e vigorentos, é com muito regozijo que o primeiro exemplar do meu livro chegou! Quanta emoção! A gente até chorou”, escreveu. A biografia do quarto colocado no “Big Brother Brasil 21” estará nas livrarias a partir de quinta-feira (10), pela Globo Livros.” Tem que Vigorar” destaca em 128 páginas a história de luta e perseverança do pernambucano e ainda conta com depoimentos da mãe dele, de Xuxa e Deborah Secco.

A loira, inclusive, entrou em uma rápida live com Gil e pediu que o ex-BBB jamais abandone Dona Jacira.“ Cadê sua mãe?”, quis saber a apresentadora. “Mainha tá no spa, fazendo massagem. Ela está aqui comigo, em São Paulo. Ela é toda chique agora”, disse Gilberto. “Fica sempre perto dela, tá, Gil! Não sai de perto dela nunca, pega sempre essa energia dela, que é especial”, aconselhou Xuxa. Chega de final de semana, logo que o comercial que protagonizou com Lucas Penteado foi ao ar, Gilberto desabafou no Twitter. Isso porque muitos fãs criticaram o fato dos dois aparecerem juntos, e fizeram postagens dizendo que Lucas nunca apoiou o pernambucano e torcia por Juliette. Gil disse que sua vida mudou para melhor, mas o preço do sucesso reserva também muita maldade.“ Tudo que eu queria era seguir feliz e me preparar para meu PhD. Todo dia tenho mais certeza que meu mundo não é esse aqui e sim dentro de uma sala de aula estudando. A felicidade não tem preço! Vem setembro, vem logo’, afirmou.

O economista viaja em setembro para aplicar o PhD na Universidade da Califórnia. O resultado da aprovação saiu quando ele ainda estava confinado. Gilberto foi aceito em três universidades.

Suzana Alves a eterna Tiazinha assume fios brancos e é bombardeada na web

Aos 42 anos de idade, “coroa” e feliz. É assim que Suzana Alves se defende das críticas que recebe por ter assumido os fios brancos durante a pandemia. A atriz, símbolo sexual arrebatador nos anos 1990, contou que desde que deixou de pintar as madeixas tem sido chamada de “coroa”. Mas não se deixa abater. “Porque será que aos 42 anos estou sendo chamada de coroa?! Será que é porque deixei meu cabelo sem tinturas, natural? Claro! Ou 4.2 já consideramos mesmo uma mulher coroa?”, questionou na legenda da imagem. Suzana, então, defendeu seu momento e destacou o empoderamento feminino.

“Qualquer das respostas eu agradeço, a coroa é um símbolo lindo, que representa o poder da mulher, uma rainha! Mas todas as mulheres os são, com seus cabelos tingidos ou não! Devemos acreditar no nosso potencial e em quem somos, na mulher que Deus sonhou para sermos mesmo antes da nossa concepção!”, disse. A artista, que começou a carreira como a personagem Tiazinha, a mascarada do extinto “Programa H”, que lançou Luciano Huck na Band, filosofou e aconselhou suas 429 mil seguidoras. “Não se compare a ninguém e não deixe nada e nem ninguém te influenciar negativamente, ninguém tem esse poder, a não ser que você não tenha as rédeas da sua própria vida e ainda não teve um encontro pessoal com Deus e com você mesma! Voe, mulher, para os braços de quem te fez e te conhece! Lá, ele vai revelar a sua verdadeira essência e história! Amo vocês”.

Por Hoje é só pessoal, beijos da titia Andréia Mocréia.