Hora da Fofoca: Saiu uma suposta lista dos novos participantes de A Fazenda 13

Luísa Sonza é atacada na web como se fosse “culpada” da morte do filho do Whindersson

A morte de João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan, que nasceu prematuro no domingo (30), foi extremamente chocante ao público. Ao saberem da situação, diversos famosos teceram palavras de conforto ao casal, lamentando a perda do herdeiro e consolando os papais. Porém, diversos internautas perderam a linha do acontecimento, e em diversos perfis e páginas nas redes sociais, estão atacando Luísa Sonza. De acordo com estas pessoas, a cantora seria a culpada pelo falecimento de João Miguel, xingando-a de diversas maneiras.

Em seu perfil nos stories do Instagram, a artista apareceu aos prantos pedindo que os ataques cessassem, e que o público parasse de associá-la ao fato. “Pelo amor de Deus, parem com isso. Pelo amor de Deus, parem com essa história, ninguém aguenta mais”, implorou Luísa Sonza. Quando estava acontecendo o fechamento desta matéria, os stories de Luísa aparentemente haviam sido deletados, mas o ator Thiago Rocha publicou em seu perfil, pedindo mais respeito à artista.

Saiu uma suposta lista dos novos participantes de A Fazenda 13

Na próxima semana, completa um mês do final do Big Brother Brasil 21, que teve uma audiência incrível e mexeu com os fãs de reality show. Agora, estamos matando as saudades de reality show com No Limite, da Globo, e Power Couple, da Record TV, mas já começou a especulação em torno de outro queridinho dos fãs, A Fazenda 13. A previsão de que a próxima edição do reality show da Record TV é apenas em setembro deste ano, mas a especulação em torno de alguns nomes já começou traz alguns deles aqui. No ano de 2020, a campeã de A Fazenda foi Jojo Todynho, que ganhou o público por conta de seu jeito autêntico e espontâneo dentro do reality show, algo que ela levou de sua vida aqui fora. A funkeira venceu o cantor Biel na final.

Inês Brasil, Lívia Andrade, Leo Santana, Tati Quebra Barraco, Ex-bbb Sarah Andrade, Mc Livinho, Latino, Nego do Borel, Leo Santana. Será Beninas?

Gil do Vigor da show de humildade e perdoa o pai

Gil do Vigor surpreendeu os fãs na manhã deste sábado (29) ao compartilhar uma foto com o pai, Seu Gilberto, depois de 15 anos sem encontrá-lo. O ex-BBB não conteve a emoção ao reencontrar o patriarca, que retomou o contato com o filho depois da participação dele no reality show, e se declarou nas redes sociais. No entanto, alguns fãs não gostaram nada dessa aproximação. Nos comentários, um internauta comentou a publicação com um emoji de vômito, e o economista, atual contratado da Globo, rebateu. Na resposta, o doutorando em economia reforçou a necessidade de perdoar e afirmou estar feliz ao encontrar o pai. “Oh amado, precisamos perdoar e eu tô feliz por isso. Vigora junto comigo? E não se avexe, viu? Respeito todas opiniões, do fundo do coração, mas eu precisei liberar o perdão para que meu coração pudesse ficar mais feliz” . Gil do Vigor reencontra o pai após o BBB21 pela primeira vez Neste sábado, Gil do Vigor teve um reencontro muito especial. O economista postou uma foto ao lado do pai. Esta é a primeira vez que eles se veem desde o final do BBB21.”O reencontro aconteceu!!! Ti amo meu pai e obrigado por seu amor e por estarmos felizes como família”, disse. Muita gente fez questão de comentar sobre o reencontro entre eles. “Que nobre da sua parte, Gil! Amor dividido é amor multiplicado”, disse Ana Paula Renault. Uma seguidora, por sua vez, fez uma ressalva. “Ele deveria ter ido atrás de você quando você não tinha dinheiro, quando você estava passando fome…Mas se você está feliz é o que importa”, disse.

Retorno à igreja Missionário mórmon por dois anos, Gilberto Nogueira tem a religião como uma das coisas mais importantes de sua vida e sempre deixou isso explícito no período em que ficou confinado no “Big Brother Brasil 21”. Ao mesmo tempo, seu maior temor era justamente ser julgado pelos colegas da igreja, por sua orientação sexual, até então reprimida. Neste domingo (23), o economista voltou pela primeira vez, desde que deixou o reality, à sede da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. “Vim na igreja hoje, visitar, ouvir meus hinos, me reconectar com o Senhor. A gente precisa tirar um momento na nossa vida pra essa conexão com Deus!, disse ele. “Estou muito feliz, fui muito bem recebido”, completou.

Nicole Bahls cuida de planta artificial como se fosse natural

Nicole Bahls caiu nas armadilhas da internet e acabou com uma encomenda bem diferente em casa. A modelo mostrou, no último domingo (30), que gosta de plantar e tem espalhado pelo terreno do sítio que possui um gama grande de árvores, flores. Porém, ao adquirir uma muda de Costela de Adão, ela teve uma surpresa. A plantinha chegou na casa, ela logo plantou, mas uma semana depois, ao perceber que nada acontecia, descobriu que a muda era falsa. “Vou contar a melhor de todas. Sempre compro mudas pela internet. Toda semana estou plantando alguma coisa. Amo plantar.

Pessoal me falando: ‘Tem que comprar Costela de Adão que está na moda e é linda’. Eu olhei e realmente achei a coisa mais linda. Joguei no Google e achei a tal da muda. Plantei e fiquei uma semana aguando”, explicou. “E nada das folhas subirem. E eu vi que as folhas estavam muito parecidas, o desenho. Gente, eu vendo que não cresce e não cria vida, quando descubro que plantei muda de plástico”, falou ela, divertida consigo mesma. Continuando, Nicole tirou a plantinha da terra e mostrou que ela continha até raízes muito parecidas com as reais. Ela começou a prestar atenção nas folhas também, que eram exatamente iguais.

“Vocês acreditam que plantei muda de plástico e fiquei aguando? Estou passada comigo. Não sei quem é mais doido, se sou eu ou o meu agricultor que aguou as plantas! Passada que a gente caiu nesta laranjada. Mas é igual”. O rapaz, que trabalha no sítio, caiu na risada, mostrando-se surpreso com a forma como a muda de plástico parecia real. Aproveitando, a musa filmou o momento em que preparava o terreno para dar mais vida à residência. Tirando da caixa plantas de verdade, Bahls colocou o pézinho da árvore no buraco e a firmou ali dentro. Agora pode aguar que vai crescer mesmo! Quem nunca comprou uma coisa e recebeu outra, né?

Anitta pode se tornar sócia do Banco Nubank

Principal rosto das campanhas publicitárias no país, Anitta está negociando uma parceria com o Nubank. Além de se tornar o rosto da marca, a popstar também se tornará sócia do banco, segundo reportagem.

O veículo aponta que as partes estão na reta final da negociação, que envolve uma posição executiva de Anitta dentro da empresa, além de um volume significativo de ações da companhia.