Hora da Fofoca: Relembre as famosas reveladas pelo “Miss Bumbum

Ex-integrantes do Legião Urbana vencem filho de Renato Russo na Justiça

Chegou ao fim a treta judicial que envolvia Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, ambos ex-integrantes da banda Legião Urbana, contra a empresa Legião Urbana Produções, tocada por Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo, vocalista que morreu em 1996.

A Quarta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu na terça-feira, 29 de junho, que os Marcelo e Dado podem continuar fazendo shows e usando o nome do grupo. A decisão estava empatada e o voto de minerva foi dado pelo ministro Marcos Buzzi.

Na decisão, não se discutiu quem é o dono da marca Legião Urbana Produções, que pertence, de fato, à empresa de Manfredini. O que se discutia era o direito dos ex-integrantes da banda em se apresentar dizendo que são a banda Legião Urbana, sem pagar direitos ou ter autorização prévia da empresa detentora da marca. Em seu voto, o ministro Buzzi destacou que os músicos são coautores das obras e afirmou que a banda está “enraizada na vida pessoal e profissional” de ambos e que suas músicas fazem parte da memória coletiva do país.“A decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça coloca em risco a segurança jurídica do registro de marcas no país, conquistado há anos pela legislação brasileira. E vai além, abre perigoso precedente em relação à proteção da propriedade industrial, amplamente adotada nas democracias contemporâneas e consagrada na Constituição Federal”.

Após o julgamento, a empresa Legião Urbana Produções se manifestou por meio de nota oficial e afirmou que buscará recursos nas instâncias cabíveis.

Chico Buarque vence processo contra fake news

A juíza Fernanda Rosado de Souza, do 6º Juizado Especial Cível, julgou procedente o pedido de Chico Buarquee determinou que o Facebook deve apresentar os registros de conexão, em especial o endereço de IP, do último acesso na conta da página “Brasil Resistente”. O cantor e compositor conseguiu sua primeira vitória no processo, no qual a juíza ainda decidiu que o Google deve realizar o mesmo procedimento com a conta do blog.

De acordo com a decisão da magistrada, tanto o Facebook quanto o Google devem remover o conteúdo em até dez dias, sob pena de multa diária de R$5.000.

A página “Brasil Resistente”, que conta com mais de 100 mil seguidores no Facebook, postou publicações que acusavam o cantor de ter recebido dinheiro público durante o governo do PT. Chico, que no processo também pede a identificação do IP do responsável pela página de viés bolsonarista, aparece no post ao lado dos ex-presidentes Lula e Dilma Houssef, com a frase em letras garrafais “sentindo falta do dinheiro público, né, meu filho?”

Chico Buarque foi mais um dos artistas a comparecer à manifestação contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido), realizado recentemente. Na data, o artista completava 77 anos e se juntou, empolgado, aos manifestantes pelas ruas do centro do Rio de Janeiro.

Na última terça-feira, dia 29 de junho, Clara Buarque surgiu belíssima em um ensaio fotográfico. A cantora, que é filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque, posou para fotos bem glamourosa, com um batom vermelho intenso, top sem alças e os cabelos cacheados em destaque. “Tome conta do destino, Xangô”, pediu ela na legenda. Corujíssimo, o avô famoso foi citado em meio aos vários elogios à jovem. Internautas diziam que ela puxou a beleza do cantor e compositor.

Britney Spears fala aos seus fãs sobre sua ida ao tribunal

Britney Spears usou seu Instagram para atualizar seus fãs após ter falado pela primeira vez no tribunal no seu caso de tutela, na semana passada, onde confessou estar “traumatizada” e “deprimida” com sua atual situação. A cantora, que está atualmente curtindo a semana do feriado de 4 de julho no Havaí com seu namorado Sam Asghari, se abriu nas redes sociais sobre suas prioridades atuais. Ela escreveu nos stories: “A saúde mental e física vem antes de qualquer coisa neste momento.”, indicou. Nas imagens ela aparece fazendo treinamento com Sam. Os dois viajaram juntos ao Havaí a bordo de um avião privado e estão hospedados em um luxuoso hotel em Maui. Britney compareceu ao tribunal na semana passada e disse que seu pai Jamie Spears – que tem atuado como seu conservador para controlar seus assuntos pessoais e de negócios nos últimos 13 anos – ‘deveria ser preso’. Ela disse: “Eles me fazem ir à terapia três vezes por semana e a um psiquiatra. Eu realmente acredito que essa tutela é abusiva. Eu não sinto que posso viver uma vida plena. Enquanto isso, quero que este terapeuta venha à minha casa, não estou disposta a ir para Westlake… Eles definiram me enviando para os lugares mais expostos. Preciso da sua ajuda”.

Gil do Vigor estreia nova campanha da Vigor A parceria entre a marca Vigor e o ex-BBB Gil do Vigor não para. O economista estrela o segundo filme da marca, no qual Gil aparece com o carisma e a descontração de sempre, mas, desta vez, experimentando os iogurtes gregos da Vigor. Criado pela agência SunsetDDB e produzido pela Mynd, o vídeo apresenta Gil da Vigor diante de uma esteira cheia de iogurtes Vigor Grego. Ele se mostra surpreso e indeciso com a grande variedade de sabores da marca e avisa que irá aproveitar a oportunidade para fazer um estoque com o máximo de iogurtes que conseguir pegar. Ansioso para experimentar todos os potes que passam pela esteira, tentando acumular vários iogurtes com as mãos, ele comenta as características de cada versão e chega a uma conclusão: “Eu vou pegar é tudo!”. No final, ele dança, declarando seu amor pela marca. Para o desenvolvimento do filme, a Vigor, agência e produtora contaram com a espontaneidade de Gil em todos os momentos das filmagens. A proposta foi deixar o embaixador da marca literalmente à vontade para experimentar os produtos, à medida que a esteira ia passando e revelar suas reações e opiniões a cada sabor que provava. A campanha continua seguindo o conceito “Esse momento é meu, Brasiiil”, que combina o posicionamento da marca, “#EsseMomentoÉMeu”, com o famoso bordão de Gil, “Ai, Brasiiil”. “O filme dá continuidade ao desejo do público que já esperava essa união antes mesmo do Gil sair do reality show. Além disso, esse trabalho reforça para o mercado a importância de as marcas abraçarem a diversidade em suas ações. Esse momento é dele, Brasil!”, diz Fátima Pissarra, CEO da Mynd, agência especializada em marketing de influência e entretenimento, que cuida com exclusividade da relação entre Gil Nogueira e as marcas e foi responsável por unir o artista com a Vigor.

RBD anuncia shows no Brasil

“Y soy rebelde / Cuando no sigo a los demás“. Ah! Que nostalgia boa… Mas se prepara que as lembranças estão prontas para serem revividas. O RBD vem ao Brasil ano que vem! A informação foi dada por um dos produtores responsáveis por outras turnês do grupo no País, William Crunfli.

“É certo que o RBD virá o ano que vem, mas não está definido o promotor. Mas vem! Para o público o que interessa é isso”, afirmou ele durante entrevista ao jornalista José Norberto Flesch. De acordo com o produtor, os músicos do RBD estarão no Brasil a partir do primeiro semestre do ano que vem.

William Crunfli esteve com o grupo por 14 estados brasileiros na última turnê. Porém, desta vez, ele disse que irá se concentrar em São Paulo.

Em novembro de 2020, o RBD lançou a música “Siempre He Estado Aquí”, com Anahí, Christopher von Uckermann, Christian Chávez e Maite Perroni. Também realizaram uma live paga, em dezembro, chamada “Ser o Parecer”. Alfonso Herrera e Dulce María não participaram de ambos os projetos por questões pessoais. Tomara que a banda venha pra cá completa, né?!

Nas redes sociais da banda a informação ainda não foi anunciada nem confirmada, mas os fãs comemoraram e já confirmaram presença no evento mesmo sem muitas informações anunciadas. Melhor ir aquecendo os ânimos para o possível retorno aos palcos ao vivo e às cores! Lembrando que o RBD é a banda da novela mexicana “Rebelde”. Produzida pela Televisa, foi transmitida de 4 de outubro de 2004 a 2 de junho de 2006. No Brasil, o SBT foi responsável por transmitir a telenovela de 2005 a 2006. De 2013 a 2015, a emissora reprisou a trama. Anahí, Maite Perroni, Christopher von Uckermann, Christian Chávez, Alfonso Herrera e Dulce María passaram pelo Brasil em 2006, 2007 e 2008 com todas as turnês. o DVD “Live in Rio” é sempre lembrado com muito carinho pelos fãs daqui. A banda chegou ao fim em 2008.

Sikêra Jr perde patrocínios após falas homofóbicas

Magazine Luiza, MRV, Nivea… Essas são algumas das empresas que deixarão de patrocinar o programa e outros canais de comunicação do apresentador Sikêra Jr., da RedeTV!.

Acusado de cometer LGBTfobia ao chamar a comunidade LGBTQIA+ de “raça desgraçada”, ao vivo, durante o programa “Alerta Nacional”, o pernambucano virou alvo de boicote.

Nas redes sociais, ativistas e pessoas no geral começaram a marcar as empresas em comentários pedindo que tomassem providências quanto aos materiais publicitários delas vinculados ao apresentador e atrações. Ele também comando o “Alerta Amazônia”. A hashtag #DesmonetizaSikera virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, usada para dar ainda mais impulso nas manifestações. Houve também um apelo pela coerência, apontando mensagens de apoio ao “Mês do Orgulho LGBTQIA+” feitos pelas companhias e que não combinavam com as falas de Sikêra. O perfil “Sleeping Giants Brasil”, movimento que luta contra o financiamento do discurso de ódio, nas redes sociais, foi o responsável por iniciar o debate. Tim e HapVida também manifestaram-se em apoio à causa, afirmando que não mais existirá vínculo delas para com Sikêra Jr., seus programas e outros meios de comunicação, como o YouTube, onde a empresa a Magalu aparecia como anúncio automático. Ford, Kicaldo foram outros nomes famosos que garantiram deixar o apresentador de fora do quadro de interesse profissional. A página “Sleeping Giants Brasil” segue firmemente na campanha e cobrou BMW, Sorridents, Sky, mas sem resposta por enquanto. E as procuras por mais patrocinadores não param!

Nova edição de Masterchef já tem data marcada Depois de uma temporada fora dos padrões normais, devido à pandemia do novo coronavírus, o Masterchef volta às origens com uma seleção de participantes que vai do início ao fim, fazendo com que o público volte a se apegar aos participantes e criar aquele furor nas redes sociais durante o programa. A nova temporada do Masterchef com cozinheiros amadores, a oitava temporada ao todo, estreia na próxima terça-feira, 6 de julho, às 22h30, na Band e terá uma grande novidade: a estreia de Helena Rizzo no lugar de Paola Carosella. Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin na oitava temporada do Masterchef Em conversa com jornalistas, a chef contou que está bem ansiosa para esta estreia. “Resolvi topar, esse desafio, essa aventura. A gente vendo o programa, a gente sente a tensão. E vou dizer, aqui é dez vezes pior, a gente se envolve com a tensão das pessoas e é muito forte. É bem diferente do que eu imaginava, não imaginava tanto”, disse. Marisa Mestiço, diretora do programa, também falou de outras novidades além de Helena Rizzo nesta nova temporada. “Além da Helena, que é um grande presente. Voltamos para o formato original, mas na temporada a gente tem a caixa misteriosa dourada, que é um aditivo, onde os participantes podem ter vantagens ou desvantagens, mexendo com o humor deles” afirmou. “Também temos o avental dourado. Depois de sete anos no ar, nós pensamos no avental dourado, onde algum participante que se sinta prejudicado pela capitania no time, durante um trabalho em grupo, e ele assume o lugar do capitão do time e explica o motivo. Ele vem para apimentar um pouco mais”, acrescentou. Marisa ainda contou que o Masterchef terá uma espécie de respecagem antes da prova de eliminação. “Os jurados escolhem os três piores e a Ana Paula faz uma curadoria com o pessoal do mezanino, onde eles possam salvar uma pessoa”. Ana Paula Padrão, apresentadora da atração, acredita que o Masterchef inovou mais uma vez, além do lado gastronômico, deixou um bom “espaço” para o jogo nesta edição.

Relembre as famosas reveladas pelo “Miss Bumbum

O criador do Miss Bumbum, Cacau Oliver, anunciou o fim do tradicional concurso lançado em 2011, no qual aspirantes a modelo exibem os seus atributos grandes e, de preferência, naturais. Oliver justificou o fim da competição dizendo que o concurso já teria “cumprido o seu papel” sete anos depois. Andressa Urach Eterna vice-Miss Bumbum na edição de 2012, Urach conseguiu se destacar entre as concorrentes ao assumir um relacionamento lésbico “fake” com a terceira candidata. “Estava obcecada em ganhar o concurso, mas perdi o título na avaliação final. Logo tive a ideia de fingir um namoro gay com a terceira colocada para atrair a atenção, aniquilando assim qualquer chance de repercussão em torno da vencedora. E deu certo”, admitiu a modelo em sua biografia “Morri para viver – Meu submundo de fama, drogas e prostituição” (página 176). Entre supostos casos com celebridades como o craque Cristiano Ronaldo, Urach ganhou projeção e participou do reality show “A Fazenda”, da Record. Em 2015, ficou 25 dias internada na UTI por causa de uma infecção após a aplicação de hidrogel. Ao deixar o hospital, escreveu o livro sobre a experiência que enfrentou e anunciou o fim de sua carreira de modelo. Atualmente, Andressa Urach estuda enfermagem e frequenta a Igreja Universal do Reino do Deus.

Erika Canela

Eleita Miss Bumbum 2016, Erika Canela decidiu radicalizar quando o assunto é chamar a atenção da mídia e tatuou nas costas o rosto do controverso presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na ocasião, a notícia ganhou o mundo e foi publicada até pelo tabloide britânico “The Sun”.

Erika contou que fez a tatuagem para chamar a atenção da imprensa nacional e estrangeira, mas também em solidariedade aos brasileiros que viviam nos EUA –perseguir imigrantes ilegais foi uma das primeiras medidas anunciadas por Trump.

Um mês depois, a modelo afirmou ter tido uma decepção com Trump e decidiu remover a tatuagem.

Ana Paula Minerato

Ana Paula Minerato participou do Miss Bumbum em 2011, representando o Estado de São Paulo. Não ganhou o concurso, mas isso não importa. O evento lhe deu projeção.

Depois do Miss Bumbum, a modelo se tornou uma “Panicat”, foi capa da revista “Sexy”, ganhou destaque no Carnaval paulistano e, cumprindo o caminho de toda semicelebridade que se preze, participou de “A Fazenda”, na Record. No ano passado, ela voltou ao programa, que realizou uma edição “Nova Chance”, com 16 ex-participantes de realities.

Laura Keller

Depois de participar do Miss Bumbum em 2011, Laura Keller se tornou a modelo que seduzia homens comprometidos no famoso “Teste de Fidelidade” ,quadro do programa de João Kléber, na Rede TV!.

Após estampar as capas das revistas masculinas, como “Sexy” e “Playboy”, venceu, ao lado do marido Jorge Sousa, a primeira temporada do reality “Power Couple”, na Record. Apostando numa ascendente carreira de atriz, Laura ainda fez uma participação no seriado “Pé na Cova”, da Globo.

Babi Muniz

Késia Muniz de Oliveira, mais conhecida como Babi Muniz, participou da primeira edição do concurso, em 2011. No ano seguinte, entrou para o elenco de panicats do “Pânico”, no qual ficou até praticamente o fim da atração, no ano passado.

Muito popular nas redes sociais, com 3,3 milhões de seguidores só no Instagram, a modelo anunciou recentemente que está grávida do primeiro filho do jogador Marcinho, do Atlético Paranaense. Desde então, tem compartilhado com os fãs a rotina da gravidez.

Raissa Barbosa

A modelo Raissa Barbosa, apontada como pivô da separação de Mayra Cardi e Arthur Aguiar, fez um ensaio sensual de máscara para a capa da Playboy de Portugal do mês de julho. As informações são do Extra.

Apesar de toda especulação, a modelo nega que tenha relação com a separação do ator. “Já falei que não tivemos nada, apenas ele puxou assunto comigo e não foi pra frente”, disse.

A modelo Raissa Barbosa, participante de A Fazenda 12, teve vídeos eróticos vazados em sites pornográficos. As informações são do Notícias da TV.

Apesar de Raissa ter uma conta na plataforma OnlyFans, com um valor mensal ou avulso para ver fotos e vídeos sensuais, ela não autorizava que suas imagens aparecessem em sites sem cobrança. Os vazamentos começaram após a modelo ser confirmada como participante do reality show.