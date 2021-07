Hora da Fofoca: Xuxa Meneghel convoca fãs para protesto contra Bolsonaro

A apresentadora Sabrina Sato celebrou os 52 anos da Gaviões da Fiel e relembrou registros dos desfiles de Carnaval

Em seu perfil do Instagram, a musa compartilhou alguns cliques dos desfiles da escola e sua participação.

“LHP! Lealdade, humildade e procedimento. Esse é o lema da @gavioesoficial! A minha história com a Gaviões começou muito antes de eu entrar na escola. Sou Corinthiana desde sempre. São 17 anos com vocês, do carro, destaque de chão, madrinha, até ocupar esse posto que vocês me deram com muito carinho e me orgulha muito. Parabéns, Gaviões pelos 52 anos de história e amor! A nossa corrente jamais será quebrada”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, Sabrina colecionou elogios. “Linda”, disse uma seguidora. “Maravilhosa”, disse outra. “Deusa”, completou um internauta.

HBO Max lança reality com Drags Queens com apresentação de Pablo Vittar

Na última terça-feira (29), a HBO Max começou suas operações no Brasil. A plataforma de streaming com filmes, séries e entretenimento causou bastante burburinho entre o público, além de ser mais um espaço de trabalhos para os artistas daqui.

Logo na estreia, a empresa anunciou que Angélica terá o programa “Jornada Astral”, um talk show sobre astrologia. Além disso, Pabllo Vittar e Luisa Sonza comandarão o “Queens Stars”, um programa de disputa entre drag queens.

Nesta quinta-feira (01), Pabllo usou seu perfil no Instagram para contar e vibrar com a novidade na sua carreira. “Não via a hora de contar essa novidade pra vocês! entrei pro squad @hbomaxbr e agora ninguém nos segura! vou comandar o programa Queen Stars, produção Max Originals, ao lado da minha querida @luisasonza e não poderia estar mais feliz por isso. Esse projeto super especial vai destacar e apresentar drag queens afiadíssimas em busca da coroa do pop. As gravações já começaram e tá tudo muito lindo! já que não posso dar mais spoiler, que tal já acessar a plataforma e aproveitar os conteúdos de qualidade e que a gente ama?!”, escreveu. Muitos seguidores adoraram a novidade e postaram mensagens de apoio e esperando pela estreia do programa.

Gil do Vigor estreia quadro no Mais você com Ana Maria Braga

É melhor pagar à vista ou parcelado no cartão de crédito? Quais os perigos de ser fiador? É vantagem ter uma poupança? O que fazer com a restituição do imposto de renda? Todas essas – e muitas outras – perguntas serão respondidas a partir da próxima quinta-feira, dia 8 julho, no programa “Mais Você”. E não será qualquer resposta. De maneira vigorosa e com muito regozijo, quem vai tirar as dúvidas do público é o economista Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, que estreia no quadro “Tá Lascado”. Todo o bom humor, o conhecimento e a linguagem divertida e acessível de Gilberto serão usados para falar sobre um assunto pelo qual ele é apaixonado: a economia. No ‘Tá Lascado’, o ex-BBB vai tirar as dúvidas do público a respeito de assuntos que afetam o bolso dos brasileiros, com conselhos e dicas vigorosas. Temas do atual cenário econômico do País também será pauta na atração. O quadro vai ser exibido semanalmente no programa, com a participação do ex-brother em parceria com Ana Maria Braga, mesmo depois de sua mudança para os Estados Unidos, onde dará início ao PhD. A partir daí, ele passará a participar do matinal direto da Califórnia. O famoso também não esconde a alegria com a estreia no quadro, que promete muita informação útil para quem assiste ao “Mais Você”.

“Vai ser uma parceria muito leve com a Ana Maria, num quadro super legal. Estou confiante de que ela vai me dar essa força. Eu amo demais essa mulher e estou muito feliz”, vibrou. Ele conta ainda como pretende contribuir com seu conhecimento. “Eu acho que as pessoas querem ouvir e aprender. A maioria pensa que economia e finanças é algo impossível de entender, de ter na prática, mas não é. Como economista, eu vou dar algumas dicas básicas e de um jeitinho simples”, adiantou.

Paolla Oliveira relembra a personagem Vivi Guedes

Depois de estrear seu canal no youtube em 2020, Michele Muniz se joga em mais uma temporada do programa “Não Mi Corta”, que conta com um formato inédito: um programa de entrevistas sem cortes, produzido em plano sequência, e que revela um pouco da personalidade dos seus convidados. Para a nova temporada, que estreia nesta quinta, 1º de julho, às 19h, Michele convidou sua amiga e colega de profissão Paolla Oliveira, que abriu o coração em um bate-papo sem cortes. Com uma amizade construída há alguns anos, desde o curso de teatro, Michele e Paolla refletiram sobre a mudança da televisão e o papel da internet para democratizar o conteúdo nas telinhas, os sonhos das pessoas, o poder de cada um e as belezas.

“Demora muito para a internet cortar a televisão. A televisão tem uma cultura muito presente no nosso país, com as novelas da TV aberta, mas ela está diferente, a televisão está abrindo espaço para outras coisas, migrando para conteúdos mais alternativos em que a pessoa decide escolher, não tem uma programação que decide por ela, e isso é super legal”, disse Paolla. A atriz ainda recordou da personagem Vivi Guedes, de A Dona do Pedaço, que foi marcante pela junção da ficção com a realidade por meio da mescla entre televisão e a internet.

“As novidades que surgiram com a internet trouxeram uma reflexão para TV, de como ela pode se renovar, com uma velocidade maior. Eu fiz uma personagem que estava atrelada a internet, por exemplo, foi uma personagem muito nova e que marcou essa junção (internet e televisão)”, explicou. Durante o bate-papo, Paolla também comentou sobre os trabalhos que ainda não realizou, mas gostaria. “Tem um estilo de trabalho que eu sinto que as pessoas não me veem para ele, porque eu acabei ficando popular, tomei um lugar que eu conquistei e sou muito grata a ele, mas é como se essa pessoa conhecida e popular não pudesse estar em outro lugar, um lugar que me agrada muito como espectadora, que é essa coisa mais artística, que é esse filme que nos dá possibilidade de contar essa história mais artística, então as pessoas que fazem esse cinema ainda não me veem”, revelou a atriz. O programa vai trazer quinzenalmente entrevistas na íntegra, sem cortes, com Michele Muniz no comando dos bate-papos e revelando os convidados, como eles são na realidade.

Xuxa Meneghel convoca fãs para protesto contra Bolsonaro Xuxa Meneghel reforçou mais uma vez a sua revolta contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Nesta quinta-feira, 1º de julho, a loira compartilhou um panfleto online para a organização de uma passeata no próximo sábado, 3 de julho, a fim de protestar e pedir o impeachment do governante. Na legenda, a apresentadora foi sucinta e direta, apoiando a causa: “Use máscara”. Vale ressaltar que o modelo PFF2/N95, segundo estudo feito pela Universidade Duke, dos Estados Unidos, é a melhor opção para proteção contra a Covid-19. Com fotos para chamar atenção, o panfleto diz: “O Rio nas ruas pelo impeachment de Bolsonaro. Rio de Janeiro, 3 de julho, às 10h. Concentração na Avenida Presidente Vargas [próximo ao monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares].” Com fotos para chamar atenção, o panfleto diz: “O Rio nas ruas pelo impeachment de Bolsonaro. Rio de Janeiro, 3 de julho, às 10h. Concentração na Avenida Presidente Vargas [próximo ao monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares].”

Entretanto, alguns internautas e bolsonaristas criticaram o posicionamento da famosa. “Usem máscara porque se alguém pegar Covid é culpa de Bolsonaro”, ironizou uma pessoa. “Não viaja. Bolsonaro 2022”, disse outra.

Rodrigo Faro e Eliana juntos?

Na tarde de quarta-feira, 30 de junho, o apresentador Rodrigo Faro esteve nos estúdios do SBT, para uma ação inédita com a apresentadora Eliana. Ele visitou a colega para juntos, tomarem um lanche da tarde com sanduíche de mortadela e cachorro-quente.

Em um crossover inédito e histórico feito pela marca Perdigão, o apresentador da Record TV deixou o comando de seu programa por alguns instantes para gravar a ação, que vai ao ar dia 11 de julho, no SBT.

Já Eliana, que mantém a vice-liderança com ampla vantagem aos domingos e vence seu maior rival durante os confrontos de seu horário, estará na Record no próximo domingo, 04 de julho, provando uma feijoada. Vale lembrar que a loira segue como a única mulher a apresentar programas de auditório, aos domingos, com êxito há 16 anos. Na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do País, Eliana está invicta no confronto desde 31 de janeiro deste ano. São 22 domingos consecutivos na vice-liderança absoluta. Na média mensal o programa do SBT está na segunda colocação em todo o Brasil (PNT) desde janeiro de 2021. A campanha “O Sabor da Perdigão Tem Poder” foi criada pela agência DPZ&T e não terá Eliana e Rodrigo juntos em intervalos comerciais na TV, sendo direcionada apenas para as redes sociais da Perdigão, além do YouTube do Programa Eliana, perfis do Instagram dos dois apresentadores e contas do SBT e da Record no Twitter.

Gil do Vigor revela para Jojô Todynho se levaria Lucas Penteado para uma ilha deserta

No talkshow de Jojo Todynho “Jojo Nove e Meia“, que vai ao ar nesta quinta-feira (01), o convidado especial da vez é Gilberto Nogueira! E, durante a conversa, é claro que rolaram momentos mega engraçados entre Jojo e Gil.

Ao comentar sobre aceitação e representatividade, Gil se emocionou:

“Sermos quem somos é um direito dado a nós. Foi muito tempo levando na cara, então, sei como é difícil. Não se sintam menores, nem que Deus os ama menos ou que devemos satisfação ao povo. Só devemos a nós mesmos!”, declarou ele. Mas, além disso, a cachorrada também não podia faltar! Ao ser questionado sobre quem levaria para um ilha deserta dentre as opções Lucas Penteado, Arthur e Fiuk, Gil não hesitou, mas antes fez outra pergunta: “Mas é para ficar na ilha por quanto tempo?” Ao que Jojo respondeu: “Meu Deus, esse menino é terrorista mesmo!” “Depende, porque meu amorzinho mesmo é Fiuk. Mas se fosse apenas para uma noite de tchecotcheo durante 24h, eu escolheria Arthur e Lucas.”, disparou o ex-brother. “Com os dois?”, perguntou uma das pessoas da produção do show. “E porque não com os três?”, respondeu Gil. Eita!

Juliette Freire homenageia irmã morta

Juliette Freire começou a sexta-feira (2) de uma forma diferente. É que hoje faz 13 anos da morte da sua irmã, Julienne, que morreu aos 17 anos, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). A campeã do "BBB21" publicou uma foto da caçula em seu Instagram e chocou a web com a semelhança entre elas, além de ter aberto o coração e ter feito uma breve homenagem.