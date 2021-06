Hora da Fofoca: A música Pop brasileiro está em Festa

Anitta agora é executiva de banco digital

Chamar Anitta de Poderosa, de maneira alguma, é exagero. A artista, que a cada dia se mostra mais visionária, agora é executiva de um banco digital. Cantora e empresária, acompanha de perto o crescimento do sucesso internacional, dona da própria carreira, a carioca se tornou membro do conselho da Nubank. Ela foi convidada pelos fundadores da empresa para dar conselhos estratégicos numa equipe com outras seis pessoas.

“É uma responsabilidade enorme. Estarei ali para dar minha opinião sobre os produtos e os serviços e ajudá-los como puder. Estou muito ansiosa! Quero levar a experiência como gestora da minha marca pessoal para este conselho”, disse ela.

“Os outros membros são pessoas de enorme importância no mercado financeiro. É um momento importante na minha carreira como empresária e gestora. Estou muito feliz e realizada”, destacou Anitta. Aos 29 anos e com uma fortuna estimada em quase US$ 100 milhões, Anitta tem uma inegável e admirável veia empreendedora. O apelo entre jovens, muitos deles de baixa renda e nada ou pouco bancarizados, são as características que atraíram o Nubank, que também fala com esse público. “Anitta não se juntou ao Nubank para ser garota-propaganda ou fazer o lançamento de um produto específico, mas para ser conselheira para uma série de decisões estratégicas. Entendemos que ela simboliza muito bem a missão do Nubank de empoderamento das pessoas e desafiar o status quo”, diz a instituição cofundada por David Vélez, Cristina Junqueira e Edward Wible. Em vez de cachê a cantora terá, como conselheira, direito a remuneração em ações (“restricted stock units”) do Nubank, avaliado em US$ 30 bilhões numa rodada recente de capital. Esse formato de compensação é atribuível a todos os funcionários. Vale ressaltar que, até algumas semanas atrás, a artista era garota-propaganda do Iti, banco digital do Itaú Unibanco.

O Pop brasileiro está em Festa

Apesar dos Estados Unidos ainda abrigarem os maiores artistas pop do mundo, o Brasil não fica nada atrás no gênero quando o assunto é quantidade e qualidade, e o pop brasileiro nunca esteve tão forte quanto atualmente.

2021 ainda promete ser um ano recheado de grandes lançamentos no pop nacional, pois diversos artistas anunciaram que lançarão álbum este ano.

Pabllo Vittar – Batidão Tropical Vamos começar pela musa que sempre vai longe demais quando o assunto é sucesso: Pabllo Vittar, que lançará na próxima quinta-feira (24) seu quarto álbum de estúdio, “Batidão Tropical”, cujo único single lançado até o momento se trata de “Ama Sofre Chora”. “Prontíssima para entregar mais este lançamento que venho elaborando junto com meu time há meses. É um álbum que tem um significado imenso para mim e que tem muito de minhas raízes e influências. Um álbum 100% brasileiro!”, disse Pabllo sobre o projeto. “A música que se alto escolheu para ser a abertura da nova era, então foi literalmente um casamento muito perfeito. Eu e o pessoal da Brabo Music sempre estamos escutando, analisando e fazendo as melhores escolhas. Os próximos singles também já estão definidos”, disse Pabllo Vittar sobre o álbum em coletiva de imprensa. Anitta – Girl From Rio Aniita se tornou uma grande referência no pop brasileiro desde que bombou com “Show das Poderosas” em 2013, com seu atual projeto mirando de vez o mercado internacional. Neste álbum, que contará com músicas em inglês e espanhol, a funkeira promete quebrar ainda mais barreiras, e já lançou como singles “Tócame”, “Me Gusta”, “Loko” e “Girl From Rio”, faixa que dá nome ao álbum. “A grande dificuldade é que não perca a identidade brasileira, mas que seja mesmo para o público daqui. O público está consumindo pouca coisa que não seja do Brasil, então é bem complicado, é um processo minucioso para saber a aceitação do Brasil e daqui (Estados Unidos). Uma coisa que falo é para gente não comparar nossas estratégias com nenhum artista internacional, porque é tudo diferente, é tudo muito único”, disse Anitta sobre o álbum em coletiva de imprensa.

Luísa Sonza – Doce 22 Luísa Sonza já havia iniciado sua nova era desde o hit “Braba”, passando ainda pelos singles “Toma” e “Modo Turbo”, todos com muito sucesso nas plataformas digitais de áudio e vídeo, e com uma imagem muito similar. O segundo álbum de estúdio da cantora, que mostraria o ápice desta nova era da carreira dela, seria lançado este mês, mas precisou ser adiado para que ela pudesse cuidar da saúde mental após inúmeras ameaças dos haters e acusações de que ela teria matado o filho de Whidnersson Nunes.

“É um álbum que escrevi e produzi. Um trabalho que levou 14 meses e que me fez crescer e me conhecer. Hoje estou mais consciente do que sou e do quero como artista. Foi um processo muito artesanal. Fiz questão de ter instrumentos orgânicos, por exemplo”, revelou ela em entrevista para a revista Elle digital, junto com o nome do projeto, “Doce 22”.

“Nesse álbum, eu apareço dividida. No lado A, estou fortona e, no lado B, vou ladeira abaixo. Com quase 23 anos, estou colocando um pezinho na vulnerabilidade”, completou Luísa Sonza, que só vai lançar o projeto quando estiver de fato bem para isso.

IZA – Sem nome definido Após muito tempo sem novidades musicais, IZA lançou finalmente “Gueto”, seu novo single disponível nas plataformas digitais, confirmando se tratar do single de estreia do seu segundo álbum, previsto para o próximo semestre. A música é um pop carregado de referências e batidas de reaggae e de gêneros urbanos como dancehall, afrobeat e até momentos com o BPM mais elevado, devendo ser essa a sonoridade que vaia dotar no próximo álbum. A letra de “Gueto”, que retrata e enaltece a potência que a artista é hoje e suas origens como uma mulher que cresceu no subúrbio carioca, e também deve ser um norte de qual abordagem IZA buscou em seu projeto musical.

Gloria Groove – Lady Leste Gloria Groove surpreendeu a todos na semana passada ao anunciar o single “Bonekinha” para lançamento na quinta-feira (17), confirmado posteriormente que é o single de estreia de “Lady Leste”, seu segundo álbum de estúdio, que segundo ela mesma em coletiva de imprensa esteve presente, é “autobiográfico” e a “chance de eu me mostrar mais, contar minha história em primeira pessoa”, sem deixar de lado a alegria, já que a atual persona “é divertida, pop, cinematográfica”. “Essa era nasceu da minha vontade de fazer música pop que me desse a sensação de estar novamente junto dos fãs e em cima dos palcos, ao mesmo tempo que conto a minha história de amor e poder com o lugar onde nasci e amadureci, a zona leste de São Paulo”, descreveu Gloria. “É muito presente a fusão de estilos como o funk, o rock, o trap, o hip hop, o EDM [electronic dance music], o reggaeton e a rasteirinha que se transmutam em um pop cheio de atitude e irreverência. Os fãs podem esperar muito mais sons dançantes e visuais icônicos”, garantiu Gloria Groove. A Disney negocia com o Grupo Chespirito para fazer uma nova versão de Chaves Tem notícia boa para os fãs de Chaves. A Disney negocia com o Grupo Chespirito para fazer uma nova versão do seriado, que completa 50 anos da primeira exibição neste domingo, 20 de junho. A notícia foi divulgada pelo El Clarín, um dos maiores jornais da Argentina. Uma das principais novidades da nova versão é que personagens como Chaves, Chiquinha e Kiko serão interpretados por crianças e não mais por adultos. Por enquanto, o título mais cotado para o remake é “A Vizinhança do Chaves” e a expectativa é que a série tenha duas temporadas, podendo ser renovada. Além da nova versão, os fãs do seriado também poderão ver os episódios antigos no Disney+. Fenômeno de audiência, a série criada por Roberto Gomez Bolaños era exibido pelo SBT até 2020.

Tiago Leifert estreia na apresentação da Super Dança dos Famosos Neste domingo (20), aconteceu o primeiro programa depois que a Globo ter rescindido o contrato com Fausto Silva. A atração foi rebatizada de “Super Dança dos Famosos” e teve a efetivação de Tiago Leifert na apresentação. E, logo na abertura, ele fez um esclarecimento sobre as mudanças realizadas pela emissora. “Voltei! Lá vou eu de novo. Durante a semana vocês devem ter acompanhado as notícias, a Globo resolveu mudar a programação de domingo. Acho que deixei super claro na semana passada o carinho e respeito que tenho pelo Faustão e pelo Domingão também. Deixei bem claro que era um telespectador brincando aqui. Porém, recebi uma nova missão hoje. Que é de levar para vocês a Super Dança dos Famosos. Como disse também na semana passada, a Super Dança não pode parar em respeito a vocês que gostam do quadro e também nossos profissionais que estão aqui ensaiando duro para dançar para vocês e levar entretenimento todo domingo. Então, deixando um beijo aqui ao Fausto vai começar o Super Dança dos Famosos”, falou ele. Além dessas mudanças, pode se observar que o Super Dança começou 20 minutos mais tarde de seu horário habitual, as 18h, além de não ter as “Vídeo Cassetadas” no final.

Xuxa diz estar feliz com casamento de Sasha

Discreta, Xuxa não costumar fornecer em suas redes sociais relatos muito pessoais acerca de sua vida, família e vínculos. No entanto, durante uma live feita com Jojo Todynho, a famosa resolveu comentar um pouco sobre o casamento da filha, Sasha, que recentemente oficializou a união com o cantor gospel João Figueiredo.

“Quero ver ela feliz. Se ela me disser que está feliz, vou estar feliz duplamente. Todo mundo sabe: eu sou uma pessoa que não me casei, nunca fui a favor de assinar um papel para dizer que você ama alguém, mas sempre fui a favor das pessoas fazerem o que elas querem. E a minha filha quis casar, quis assinar o papel, está feliz da vida”, contou a apresentadora.

Além disso, Xuxa revelou que Sasha gostaria de ter tido uma festa maior e com vários convidados, mas teve de optar por uma cerimônia pequena e apenas para a família devido a pandemia de Covid-19 no Brasil.

“Ela só sente falta de uma festa, que a gente não pôde fazer por causa da pandemia. Mas todo mundo entende que isso não foi possível acontecer. Ela foi passar a lua de mel num lugar incrível e agora está lá em Nova York, cuidando das coisas dela, que desde que ela se formou, durante a pandemia, ela não voltou para lá”, disse Xuxa.

A loira ainda admitiu que está doida para ser avó, e que está prontíssima para receber o netinho quando for esta a decisão do casal. “Que Deus te ouça que seja logo! Quer dizer: que seja no momento que eles, a Sasha e o João, quiserem. No meu momento, eu já quero. Se depender dos avós, a gente já quer sempre. É a coisa mais gostosa. Imagina a Sasha grávida e eu com um bebezinho dela na mão, o que eu vou fazer dessa vida, meu Deus do céu. Vou babar muito, vou ser aquela avó babona”, contou. Já pensou, Xuxa avó? Será que vai demorar?

Bailarinas do Faustão fazem Homenagem ao Apresentador

Com a saída adiantada de Faustão da Rede Globo, sem despedidas, as bailarinas do “Domingão do Faustão” foram às redes sociais e fizeram uma linda homenagem ao apresentador, que deixa o programa após 32 anos na emissora. No Instagram, as dançarinas posaram em conjunto e não pouparam agradecimentos a Fausto pela importância dele nas suas trajetórias.

“Um Domingão sem Faustão, mas não sem gratidão! Seremos sempre gratas por todos os aprendizados e oportunidades que nos foram dados ao longo desses anos. Você sempre impulsionou nossos sonhos, elevou nossa profissão e nos diferenciou pela nossa arte!”, começaram elas.

Na publicação, as dançarinas marcaram Luciana Cardoso, esposa de Faustão. O apresentador não tem perfis nas redes sociais. “Um prazer pra todas nós dividir o palco com sua inteligência, sabedoria e paixão pelo que faz. E que honra conhecer um pouco do Fausto fora das câmeras também, nos aproximar da sua família e nos deixar tão ‘em casa’ , sempre generoso com tudo e com todas” Na mensagem, acompanhada por uma foto em que aparecem 16 das 20 bailarinas do balé, elas terminam desejando a Faustão um “novo caminho incrível como você”. O corpo de dançarinas foi reduzido em mais da metade em função da pandemia. No ano passado, eram quase 40 bailarinas.

Angélica arrasa na sua “estreia” no domingo com vestido de R$ 26 mil

Depois que Luciano Huck afirmou com todas as letras que não será candidato à presidência da república, não dá nem pra dizer que Angélica fez a linha Primeira Dama… Mas na noite de domingo (20), a loura arrasou ao surgir no palco do “Super Dança dos Famosos” ostentando um look digno de Palácio da Alvorada.

Elegantíssima, a apresentadora apareceu deslumbrante num vestido amarelo da grife Dolce & Gabbana. A peça de viscose e com fenda lateral, vendida por R$ 26 mil, é uma das queridinhas entre as famosas. Para completar o look, a loira usou joias da grife Ara Vartanian. Os cabelos presos num coque chiquérrimo, completaram o estilo.

A apresentadora postou o look em suas reses sociais e o maridão, todo prosa, comentou.

“Linda demais”, escreveu.

“Aff, que deusa, que linda, que tudo mil vezes”, elogiou Carolina Dieckmann.

Uma equipe formada por cincoprofissionais cuidou da beleza da mulher de Huck. Se ela fosse a primeira dama, então… “Quero registrar aqui toda minha admiração, carinho e respeito ao nosso Fausto Silva! Pude viver no palco do Domingão momentos incríveis, sempre contando com sua generosidade e amizade”, escreveu Angélica. “Desejo que ele abrace esse tempo para descansar e cuidar da mente e do corpo e que o novo ciclo venha com luz e muito amor! Ele merece!”, completou a loira.

Por hoje é só pessoal

Beijos da titia Andréia Mocréia.