Hora da Fofoca: O Brasil perde uma de suas maiores estrelas da atualidade, perdemos Paulo Gustavo para o Covid-19

Beninos e Beninas, hoje estamos todos de luto com a impressão que morreu alguém da nossa família.

A morte do Paulo Gustavo Pegou bem pesado, é Mais um duro golpe em um país que já perdeu mais de 400 mil vidas. Tantas vidas perdidas para uma doença que já existe vacina.

Quem tiver lendo a coluna hoje, se cuide. Evite festas e aglomerações. Saia apenas para o essencial Usando máscaras e tudo que for necessário.

O Brasil perdeu uma de suas maiores estrelas

Hoje o dia amanheceu muito triste para mim beninas, pois perdi a minha maior referência, muito difícil de acreditar que Paulo Gustavo realmente nos deixou… O gigante humorista, querido por toda uma nação, faleceu na noite dessa terça-feira (4), após quase dois meses internado e lutando bravamente contra a Covid-19 e suas complicações. A notícia da morte abalou nosso país, que vinha orando e torcendo muito pela melhora do ator… Nas redes, uma enxurrada de homenagens foi feita ao grande Paulo, começando por seu marido, Thales Bretas, que declarou todo seu amor pelo papai de Gael e Romeu. Além do médico, personalidades como Beyoncé, Tatá Werneck, Marcus Majella, Bruna Marquezine, Preta Gil, Cacau Protásio, Dilma Rousseff, Mônica Martelli e muitos outros prestaram emocionantes depoimentos. O Padre Júlio Lancelotti também deu seu adeus, e revelou um lado caridoso de Paulo Gustavo, com doações para obras de Irmã Dulce, e um hospital oncológico. O Multishow fez uma bela despedida à sua principal estrela, e a prefeitura de Niterói decretou luto de três dias. Está muito difícil seguir aqui sem você, Paulo, mas sabemos que Deus te recebeu da melhor forma possível aí em cima!

Relembre os maiores personagens do Paulo Gustavo

A primeira coisa que vai na cabeça de praticamente todos os brasileiros ao se falar em Paulo Gustavo é Dona Hermínia de Minha mãe é uma peça. Criada pelo próprio ator, a personagem é baseada na mãe dele , Dona Déa Lúcia Amaral, e há quem diga que as duas são realmente iguais.

todo mundo tem uma dona Hermínia na familia, aquela que fala mesmo, se intromete na vida dos filhos e se mete nas mais divertidas situações. Para quem duvida que Dona Hermínia é a Dona Déa, basta assistir as cenas pós-créditos dos filmes, quando eles aparecem em gargalhadas.

Outro personagem marcante para os brasileiros é o Aníbal, de Os Homens São de Marte… E É Pra Lá Que Eu Vou. Aníbal e sua melhor amiga, Fernanda (interpretada por Mônica Martelli) aprontam todas e se metem nas maiores confusões nesse longa. na sequencia também em Minha vida em Marte.

Juliette é a grande campeã do bbb21

Enquanto a metade do Brasil chora uma outra metade se alegra com a vitória da Juliette é a campeã do #BBB21 com 90,15% dos votos!. A final do reality show aconteceu na noite desta terça-feira (4), quando os telespectadores descobriram que Camilla de Luccas ficou em segundo lugar, com 5,25% dos votos, e Fiuk em terceiro, com 4,62%.

O discurso de Tiago Leifert lacrou a final desse BBB21 “Você nunca mais vai se sentir sozinha na vida, Juliette. Isso quem diz são seus quase 24 milhões de seguidores em sua rede social. Porque no pódio do público você nunca saiu do primeiro lugar!” Juliette Freire quebrou todos os recordes e soube no ao vivo que já está com mais de 24 milhões de seguidores nas redes sociais. He menina arretada, todo sucesso do mundo para você, venha tomar um tereré comigo aqui no MS.

Carla Diaz e Arthur foram vistos

Uma dasminhas capivarinhas fofoqueiras me contaram que o romance entre Carla Dias e Arthur pode estar vivo fora do BBB21. os dois estão conversando e analisando se darão continuidade a relação conturbada que viveram no reality global. Uma das minhas capivaras fofoqueiras ligada aos ex-brothers disse que eles têm se falado com frequência e que a atriz continua apaixonada. Ou seja, é possivel que “Carthur” renasça, em breve.

Danilo Gentili testa positivo para o COVID-19 e pede orações aos fãs