Hora da Fofoca: Mc de MS homenageia a mãe que morreu na pandemia

Renan Rodrigues mais conhecido como Mc Dois R, fez nome em todo o Mato Grosso do Sul como Mc Renanzinho mas por motivos contratuais e registro de nome adotou novo nome Mc Dois R. Como todo Mc ilustra os efeitos da extrema desigualdade brasileira e da falta de perspectiva de crianças e jovens pobres, pretos e periféricos, que são maioria no país. Nascido na região do Estrela Dalva, bairro de classe baixa da zona norte da capital , Renan cresceu numa família em situação de extrema vulnerabilidade, na qual tudo era “pra ontem”.

A mãe Débora Regina Silva, se desdobrava para sustentar os filhos. Trabalhava diariamente, em geral em período dobrado, faxinando. Até que com muito esforço juntando de pouquinho em pouquinho conseguiu abrir seu próprio comércio que vendia produtos de limpeza que a princípio ela mesma fabricava. Mesmo com problemas sérios de saúde, era muito amada por todos, leve e alegre sempre tinha um sorriso no rosto e um abraço a quem precisava.

Em casa, faltava um pouco de tudo: desde mistura para o arroz com feijão até um par de tênis para os pés do futuro MC. Por vezes, faltou até o teto, e a família foi despejada mais de uma vez das casas que ocupou.

Mesmo morando no berço do sertanejo Renanzinho começou a cantar Funk no ano de 2010 em um grupo de funk da capital, em 2012 decidiu seguir carreira solo e desde então nunca mais parou pois queria inspirar outros meninos como ele, sem oportunidade ou apoio, a sonhar alto.

Apesar das dificuldades, Renan é lembrado por amigos de infância, da escola e do bairro, como um menino alegre e brincalhão, perto de quem não havia tempo feio. “Ele alegrava todo mundo. Tinha um brilho próprio e um coração enorme”, conta Marcio Santos, amigo de infância. “Renan se tornou uma caricatura do cotidiano. Era o louco que todo mundo conhece. O figurão da quebrada”, “Puro, bobo, moleque, ele expressava gestuais e tons de voz que tinham um grau de proximidade com as pessoas. Parecia que você já o conhecia ele de algum lugar.”

Além de cantor, é produtor e compositor, mesmo morando em mato grosso do sul onde o funk não tem muita força nunca desistiu dos seus sonhos. Nas plataformas digitais é possível encontrar seus hits, dentre eles Toma no Rabicó que fez muito sucesso nesse meio por todo MS, também é possível encontrar seu novo EP totalmente produzido por ele intitulado Tempestade.

Com o início da pandemia viu sua agenda cheia de shows e eventos ser cancelada e começou uma luta diária como todo artista, preocupado em trazer o pão pra dentro de casa.

O que ele não esperava é que em meio a Pandemia, em meio a tanta dificuldade perderia a sua maior incentivadora, sua maior admiradora. No dia 20 de maio, Dona Débora que sofria de Enfisema Pulmonar e em uma dessas crises não suportou e faleceu.

Acabava ali um sonho?

Uma das perdas mais doloridas com certeza é a perda de uma mãe, luto de mãe. Perder uma pessoa tão especial na nossa vida não tem nem explicação. … Não da para mensurar a tristeza e luto de cada um, a forma de superar um luto de alguém pode ser diferente do seu, e nenhum é menor ou maior do que o outro.

Renanzinho (Dois R) transformou sua dor e tristeza em musica, em homenagem a sua rainha, a sua fã numero um. A musica ele fez a letra gravou e produziu em um dia, foram 12 horas de trabalho.

Palavras do Mc Dois R:

“Minha mãe ( se emociona)… ela era muito guerreira mesmo vivendo com problemas de saúde ela sempre viveu feliz ela era a nossa alegria a nossa base eu ainda não acredito que ela se foi mais ela sempre vai estar no meu coração, a minha mãe vivia o meu sonho junto comigo me apoiava e queria ver eu estourar mais ainda não consegui mais vou realizar esse sonho pra ela sempre foi trabalhadora nunca desistiu podia não vencer sempre mais ela sempre corria atrais , aprendi muito com ela o que levo pra vida é que agente não deve correr dos problemas temos que enfrentar eles de frente e resolver ela era muito boa nisso resolvia tudo muito rápido minha mãe foi a melhor pessoa do mundo pra mim mesmo eu dando muito trabalho pra ela , ela nunca desistiu de mim”. Disse ele.

Confira e se emocione com esse lindo trabalho do MC Dois R em homenagem a sua mamãe.