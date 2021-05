Hora da Fofoca: Mara Maravilha detona Xuxa Meneghel

Beninos e Beninas, a quarta-feira chegou chegando e junto com ela muitas fofocas quentinhas pra vocês.

Gil do Vigor é contratado da Rede Globo

Eita minino arretado, uma semana após o final do “Big Brother Brasil”, Gilberto Nogueira continua vigorando e voando alto. o economista pernambucano assinou contrato com a Globo e regozijou ao dar a notícia aos seus 13 milhões de seguidores nas redes sociais na terça-feira (11).E ao que tudo indica, ele vai dar expediente nas manhãs da emissora comandando um quadro no “Encontro com Fátima Bernardes”. Gil segue a trajetória semelhante à de Jean Wyllys, vencedor do “BBB 5”, que após sair do reality virou repórter do “Mais Você”. Na última segunda-feira (10), Gilberto – quarto colocado no “BBB 21” esteve no programa e divertiu o público ao revelar bastidores da gravação do “BBB 101”, atração que foi ao ar no último sábado (08) e marcou o reencontro dos participantes na casa. Ele também comentar sobre a estreia de “No Limite” e afirmou que adoraria participar do game. O PhD vai esperar… A notícia foi divulgada pelo carismático ex-BBB, na noite desta terça-feira (11), em seu perfil oficial do Instagram, seguido por mais de 13 milhões de internautas. “Meus vigorentos e vigorosos amados! Eu tô muito chique, Brasillllll! Já viram isso? Eu fui contratado pela tv globo, com crachá e tudo! Queria muito contar. Estava me segurando porque sou fofoqueiro, mas essa fofoca eu guardei! Hahaha. Eu tô regozijado demais!” Sucesso é o que você merece.

Marina Ruy Barbosa adota pet surdo

Além de uma atriz maravilhosa, Marina Ruy Barbosa mostrou que é um ser humano consciente, dona de um coração enorme. A ruiva que atualmente está no ar na reprise da novela Império, na pele da ninfeta Maria Isis, compartilhou com os fãs uma inspiradora novidade: a adoção de um pet! “Adotei esse bonitão que agora vai ser muito bem cuidado e amado. Ele é surdinho e ainda não tem nome. Me ajudem? Aceito sugestões!”, disse ela. A famosa ainda brincou com o novo integrante da família. “Agora além de gateira, eu também sou da cachorrada”, pontuou. Os seguidores palpitaram sobre o bonito ato de amor da artista. “Ele é lindão”, “Eu voto em Bolinha”, “Beethoven”, “Flocos”, sugeriram. O registro ultrapassou a marca de 400 mil likes.

É rainha que fala né mores?

As outras tentam mas rainha só tem uma, quando se fala de fofoca Sônia Abrão reina.

Após uma semana do término do “BBB21”, Boninho, diretor da atração, já está no Ceará prontíssimo para estrear mais um reality show na Globo: o “No Limite”. E foi do cenário paradisíaco da atração, que o Big Boss gravou uma mensagem especial para a jornalista Sônia Abrão. Por meio de um vídeo postado nos stories, comentou: “Sônia, obrigado, você sabe fazer televisão. Você faz TV todo dia, não é brincadeira. Parabéns para você e sua equipe também. Um grande beijo”, disse ele. Ainda a apresentadora o elogiou por mais uma edição do “Big Brother Brasil”. A apresentadora está no ar Desde 2006 apresenta o programa A Tarde é sua na RedeTV!, de segunda à sexta-feira, das 15h às 17h. O programa que é uma reformulação de seu primeiro programa na emissora, coloca em pauta notícias sobre bastidores da televisão, comportamento, política, saúde e educação, objetivando a participação do público e convidados pela interação e a troca de ideias. Rainha das tardes.

Programa Pânico na radio termina em pancadaria

O programa Pânico, desta terça-feira (11), terminou em pancadaria. Isso porque o convidado Tomé Abduch, que foi comentarista da CNN Brasil, se desentendeu com o integrante da atração André Marinho. Tudo começou quando Tomé e Carlos Ribeiro do Vallle falavam a respeito de Jair Bolsonaro e sua conduta no Poder. Em determinado momento, Abduch se descontrolou ao ser chamado de “chorão” por André Marinho e decidiu partir para cima dele. Emílio Surita chamou os comerciais com o intuito de acabar com o barraco. Beninos que coisa mais feia, brigando por politica! O povo brigando e os grandões nadando de braçada na grana.

Mara Maravilha detona Xuxa Meneghel

Só quem foi criança nas décadas de 80 e 90, sabem da importância dessas duas, eram verdadeiras babás eletrônicas numa época que não existia internet. Magoada após ter tido desentendimentos com Xuxa Meneghel, Mara Maravilha alfinetou a eterna rainha dos baixinhos. “Pode ser rainha, mas uma hora tem que passar a coroa porque enferruja”, declarou a apresentadora do SBT, que está fora do ar atualmente.

Mara falou sobre sua relação com Xuxa, Eliana Michaelichen e Angélica –trio de apresentadoras loiras que mantêm um grupo no WhatsApp, do qual Mara não faz parte. Recentemente, a mãe de Sasha Meneghel recusou fazer uma live com a morena, o que causou um climão entre as duas.

“Na verdade, eu não entendi. Eu já tinha ido a programas dela na Record e na Argentina. Então, nossa história é estritamente artística? Ah, então beleza. Cada uma sabe o que tem dentro de si. Continuo tendo o mesmo amor por ela, mas com uma visão diferente”, avaliou Mara.

“Pode ser rainha, mas uma hora tem que passar a coroa porque enferruja. Eu vou continuar sendo maravilha e sou a típica brasileira. Gosto muito das loiras, mas sou morena, graças a Deus”, debochou.

“No ano passado, meu assessor ligou para a assessora dela para pedir uma live, e aí tivemos uma recusa. Como assim? Eu sempre fui aos programas dela. Acho que as coisas mudaram e não são mais como antigamente. Ao dizer que a relação não é mais a mesma, não quer dizer que eu não tenha sentimentos bons”, decretou a ex-apresentadora infantil.

“Já existiu muita polêmica, muita calúnia… Mas a Angélica sempre fez a egípcia. É o jeito dela e respeito. Mas digo que, se ela virar primeira-dama, o papel de egípcia não cairá bem”, finalizou a estrela, sobre a possibilidade de Luciano Huck se candidatar à Presidência do Brasil.

Por hoje é só pessoal, beijos da titia Andréia Mocréia.