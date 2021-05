Hora da Fofoca: Mãe de Paulo Gustavo da depoimento emocionante em TV aberta

Beninos e Beninas Turubom.

Segundou e as minhas capivarinhas fofoqueiras já me enviaram muitas fofocas de celebridades aqui na redação.

Vamos Fofocar?

Mãe de Paulo Gustavo da depoimento emocionante em TV aberta

O Fantástico deste domingo (09) mostrou depoimento de Déa Lúcia Amaral, mãe de Paulo Gustavo, que morreu no último dia 04, vítima de complicações do Covid-19.Muito abalada, mas ao mesmo tempo demonstrando uma força incrível, ela conversou com Renata Ceribelli e falou um pouco sobre a brilhante carreira do filho, sobre o período em que ele esteve internado e que pretende lutar para que as pessoas parem de morrer nessa pandemia. Riso sempre “Eu vou falar o meu filho merece que eu fale”, começou ela enxugando as lágrimas. E continuou. “Eu fiquei 53 dias rezando, pedindo a Deus força. A morte é uma coisa certa na vida da gente. A gente só espera que uma mãe vai na frente. É muito duro. Não tô bem, mas eu sou capaz de rir. Quando falo dele eu conto as coisas eu rio, porque ele detestava quando eu chorava. Ele dizia: ‘Lá vem a mamãe’. Então eu tenho que ter força”, disse. Ela aproveitou para agradecer a todos que estiveram rezando pelo seu filho nesse longo período. “Eu quero agradecer ao povo brasileiro todo esse apoio que me deram, de oração o tempo todo”.

“Ele falou: ‘Vou escrever uma peça. Vou ficar rico e vou falar tudo de você, essas maluquices’. ‘Foi expulso de duas escolas e vai escrever uma peça?’, eu perguntei pra ele. Ele falou: ‘Você vai ver’. Assim nasceu ‘Minha mãe é uma peça’. Mas eu não sabia como seria essa mãe. Quando olhei aquilo, coloquei a mão na cabeça e falei: ‘Você é louco. Isso não vai dar certo’”, falou.

Juliana a irmã e melhor amiga dele, também entrou no vídeo e, muito abalada e chorando muito, falou o que estava sentindo com a morte do irmão

“Eu fico assim 24 horas. Eu rezei 24 horas, 54 dias. Nossa relação não era próxima, era colado. Ele é minha metade. Entendeu a gente. Melhor Amigo, melhor amigo, melhor amigo… A minha mãe é uma rocha. Eu deveria estar consolando ela, mas é ela que faz isso 24 horas”, lembrou.

Quem também apareceu na entrevista foi Júlio, pai de Paulo e Penha, a esposa dele, que o humorista chamava carinhosamente de ‘mãe drasta’. “Eu tinha ciúme de Penha. Não é com ele (apontando para o ex-marido). É de Penha com meus filhos”, disse Déa.

O trio relembrou como foram os últimos momentos deles com Paulo Gustavo no hospital.

“Fui chamada no hospital, porque ele teve morte cerebral. Nós 4; Ju, eu, ele e Penha ficamos ali. Juliana com uma mão na mãozinha dele. Eu na outra. O Thales no pé e ele (o pai) fazendo carinho na cabeça dele. Chamei Penha e falei: ‘Segura aqui comigo, que você participou da vida dele’. Cantamos a oração de São Francisco, que ele sempre pedia desde pequeno”, contou Déa.

“A frequência dos batimentos foi caindo, caindo no monitor até parar. Aí fechamos a cortina e saímos”, lembrou Julio.“Foi uma despedida bonita”, finalizou Penha.

Eu Andréia Mocréia não perdia nada que o Paulo Gustavo fazia, sempre fui fã assumida, mas uma frase do filme Minha mãe é uma peça nunca saiu da minha cabeça, “A gente passa a adolescência dos filhos sem dormir direito, torcendo para que nada aconteça… Mas eu acho que quando uma mãe perde um filho, todas as mães do mundo perdem um pouco também”. Força Déia Lucia, titia aqui está rezando muito por você.

Thales Bretas fala sobre a dificuldade de dizer aos filhos que Paulo Gustavo “virou estrelinha”

Numa comovente entrevista ao “Fantástico”, exibida na noite de domingo (09), Thales Bretas contou como tem sido seus primeiros dias sem o marido, Paulo Gustavo, que morreu na terça-feira (04) em decorrência da Covid-19, aos 42 anos.

O médico dermatologista estava casado com o ator desde 2015, quando se uniram numa cerimônia badaladíssima celebrada por Regina Casé. Eles haviam se conhecido pouco tempo antes, numa festa no Rio de Janeiro. Thales, mineiro, teve receio de manter o relacionamento por conta da fama do artista.

Durante a entrevista, várias imagens dos filhos do casal foram mostradas e Thales contou que Romeu e Gael, que vão completar 2 anos em agosto, sempre perguntam por Paulo Gustavo. O

humorista tinha medo de não ver os filhos crescerem.

“Minha foto de celular é ele com as crianças e eles sempre pedem pra ver o ‘papai Paulo’. Eu dizia que ia ao hospital porque papai Paulo estava dodói e eles repetem isso. Agora eu to tentando explicar, mas não consigo, que papai Paulo não está mais dodói, mas virou estrelinha e está olhando lá de cima pra gente”, disse, emocionado.

“.O médico enfatizou que logo que Paulo Gustavo testou positivo, o desespero tomou conta do ator. Ele tinha muito medo da doença.

“Quando ele descobriu, ficou desesperado e tentei acalmar, mas ele ficava em pânico, sempre falava isso. Ele teve febre, tosse, dor no corpo, e aí eu acabei pegando também”.

Apesar do pavor de estar internado, Paulo Gustavo manteve o astral lá em cima. O ator se manteve otimista mesmo quando teve que ser intubado.

“Ele manteve o humor incrivelmente, mesmo vivendo aquilo tudo! A gente tem registros dele fazendo piada, durante uma semana acordando, brincando. Ele estava ficando muito cansado e viu que seria melhor pra ele (intubar). Ele falava: ‘vou, mas eu volto'”.

Mas não voltou, muita força e muita sabedoria para o Thales criar esses anjinhos. Titia Mocréia já tá rezando por vocês.

Ultima Dança dos Famosos terá uma equipe de verdadeiras celebridades

Neste domingão, Fausto Silva apresentou o time completo com os 18 nomes que participarão do “Super Dança dos Famosos”, que marca a despedida da competição, após 17 temporadas.

Por ser a ultima edição, foram chamados nomes que fizeram história na disputa, colocando frente a frente campeões e finalistas de todos esses anos. Confira a lista do time feminino: Claudia Ohana, Christiane Torloni, Dandara Mariana​, Juliana Didone , Lucy Ramos, Maria Joana, Mariana Santos, Paolla Oliveira, Sophia Abrahão, Viviane Araújo. Confira a lista do time masculino: Arthur Aguiar, Carmo Dalla Vecchia, Marcello Melo Jr, Nelson Freitas, Odilon Wagner, Robson Caetano, Rodrigo Simas, Tiago Abravanel. Esta edição terá um formato diferente, e será dividida em quatro etapas. Na primeira, 3 duplas se enfrentam em um domingo, dançando dois ritmos diferentes. O vencedor avança e os outros dois disputam uma repescagem posteriormente. Na fase seguinte, os dois que forem para a repescagem disputam entre si e, o ganhador enfrenta o vencedor da primeira fase.

Já na terceira fase, todos disputam para ver quem chega a semifinal. Na grande final, as duplas se enfrentam ao som de 3 ritmos diferentes. E já tem competição no próximo domingo (16), mas ainda não foram divulgados os nomes que mostraram suas habilidades do palco do Domingão do Faustão. Intitulada como a Super Dança dos Famosos, e realmente será.

Arthur Picoli relata em rede social que vem recebendo ameaças de morte

Já são 13 dias longe do confinamento, mas parece que muita gente não entendeu que Arthur Picoli voltou à vida normal, assim como todos os ex-participantes do “BBB21”, reality que acabou na semana passada. O crossfiteiro que popularizou a pacata cidade de Conduru, no Espírito Santo, usou seu perfil no Twitter no domingo (09) para fazer um triste desabafo. Artur contou que tem sido ameaçado de morte diariamente.

“Mesmo após ter sido eliminado, mesmo após o programa ter terminado, as ameaças de morte não param de chegar. Desanimado com tudo isso”, escreveu o ex-BBB.O capixaba de Conduru, , está por lá desde o sábado (08) e passou o Dia das Mães com a família. Ele, que fica até terça (11) na cidade, também pediu na postagem para que seus fãs não façam isso com outros ex-participantes do programa.

“Quem gosta de mim, não faça isso com nenhum outro participante ou qualquer pessoa. Estamos juntos. Ótima e abençoada semana a todos”, completou. há genty, não da para acreditar que ainda existe pessoas que julgam outras por participações em programas de televisão. TV é faz de continha inferno, bora focar cada um na sua vida?

Vem ver a titia Arthur, aqui no MS ninguém vai mexer com você.

Fernanda Paes Leme reclama nas redes sociais que foi bloqueada pelo poderoso Boninho

Fernanda Paes Leme pegou os fãs de surpresa ao revelar que Boninho, diretor da Globo e do Big Brother Brasil, a bloqueou nas redes sociais. A atriz queria mandar “Parabéns” pela edição do reality show.”

Alguém aí diz que também mandei um Super Parabéns pro Boninho porque como sou bloqueada por ele, não tenho como mandar. Thanks”, escreveu em seu Twitter. Por conta de Fernanda ser uma pessoa famosa e que sempre comenta o Big Brother Brasil, tal revelação causou curiosidade em seus seguidores, que queriam saber o motivo do “block” ,uma das minhas capivaras fofoqueiras de plantão me contou que a Fer estaria presente no tapete vermelho na final do bbb21, mas como ela era muito amiga do Paulo Gustavo ela não teve condições psicológicas para ir. Será que Boninho seria tão cruel? To passadaaaaaa.

Power Couple 5 estreia Domingo com um ótimo índice de audiência

O “Power Couple 5” está chegando e, com a nova temporada do programa, muitas emoções também! O reality, que será comandado por Adriane Galisteu, reunirá diversos casais famosos e promete trazer um entretenimento de qualidade para todos os telespectadores, com tudo o que a galera gosta em produções do gênero: brigas, reviravoltas, diversão e romance! Em sua quinta leva de episódios, a atração no Brasil já contou com diferentes nomes e casais que deram o que falar nas temporadas anteriores. Para já entrar no clima do reality, que tal relembrar alguns dos participantes mais memoráveis das edições passadas? Confira a lista!

Nicole Bahls e Marcelo Bimbi, Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio, Gretchen e Carlos Marques, Túlio Maravilha e Cristiane Maravilha, Laura Keller e Jorge Souza .

Por hoje é só pessoal, tenham uma semana maravilhosa, beijos da Titia Andréia Mocréia.