Hora da Fofoca: Lucas Penteado perdoa Karol Conká

“Tá muito, muito difícil. To trancada doente, sozinha em um quarto, sem poder ver meu filho. Faz tanto tempo que não encontro vcs para renovar minhas forças”, começou Luisa.

A desistência de Lucas Penteado do “BBB21”, na segunda semana de reality, ainda causa tristeza na memória de muita gente, inclusive na dele. Mas o ator optou por deixar o passado para trás e perdoou as pessoas que fizeram com que ele tomasse a atitude de deixar a casa, diante de humilhações e desprezo. Karol Conká foi uma delas.Os dois tiveram embates tristes e inesquecíveis. A sequência da cantora praticamente expulsando o artista da mesa, afirmando que não faria a refeição na companhia dele, é uma das mais tristes da história do programa. Mas Lucas relevou. No sábado (8), o público poderá conferir a “bandeira branca” hasteada por ele no “BBB dia 101”, o especial que reunirá os participantes da edição.Depois de ter se recusado a participar do documentário “A Vida Depois do Tombo”, que conta a trajetória da rapper após o recorde de rejeição no reality, Lucas se permitiu relevar. Durante a gravação, o clima foi tranquilo e que ficou tudo bem entre eles. Bola para frente, o que acontece em reality fica no reality.

Juliette tem um dos maiores engajamentos mundiais

Para quem achava que o fenômeno Juliette se resumiria aos 100 dias de confinamento, já deu pra perceber que está longe disso. Ao que tudo indica, a paraibana veio pra ficar e mudará aquela máxima de que participante que vence reality show “não vinga”.Juliette deixou a casa mais vigiada do Brasil na madrugada de quarta-feira (5) e logo atingiu a marca dos 27 milhões de seguidores no Instagram. Mas tem um feito bem mais relevante. Juliette alcançou o terceiro lugar no ranking mundial do maior engajamento na rede social. A paraibana só fica atrás da socialite e empresária do ramo de cosméticos, Kylie Jenner e do jogador de futebol Cristiano Ronaldo.A lista, divulgada em primeira mão pelo perfil “Vem Me Buscar Hebe”, destaca Neymar – o brasileiro mais seguido do mundo, com 150 milhões de seguidores – ocupando o sexto lugar do ranking. Tatá Werneck aparece em décimo lugar. Ha bunita, a sinhora ta arrasando demais. sucesso para você.