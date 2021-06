Hora da Fofoca: Juliana Paes abandona cachos para viver Maria Marruá em Novela Pantanal

Marina Ruy Barbosa esta de romance com Deputado

Marina Ruy Barbosa andou dizendo que até “se compraria” um presente de Dia dos Namorados em alusão ao fato que estaria solteira. Porém, parece que não é bem por aí não e o coração da atriz já está ocupado.

Apesar de não assumirem o romance publicamente e nem serem flagrados juntos, Marina Ruy Barbosa deu pista de que o romance com o deputado Guilherme Mussi vai muito bem.

Em troca de mensagens com Anna Bertozzi, a atriz até a chamou de “cunha” (cunhada). Anna é esposa do irmão de Guilherme Mussi, Marcelo.

“Eu amo você de [citando uma marca de roupa], cunha”, escreveu Marina.

“Obrigada, cunha! A (marca) tá demais”, respondeu a empresária.

Isis Valverde faz linda homenagem por perda do avô

Isis Valverde começou a semana de um jeito triste. A atriz perdeu o avô na última segunda-feira (21) e abriu o coração com uma linda declaração nas redes sociais. No Instagram, a artista compartilhou uma imagem de pássaros voando e outra do avô brincando com o seu filho, Rael, fruto do seu relacionamento com André Resende.

“Acordei com um sorriso estranho, no céu alguns pássaros, mas um não voo hoje! Descobri que ele partiu cedo com a neblina. Vô descansa! Que o amor de todos que te amam te acompanhe para a estrela mais linda. Vou sentir sua falta e da sua paixão por passarinhos”, escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, amigos e seguidores desejaram força a Isis. “Meus sentimentos meu amor”, escreveu Dandara Mariana. “Que lindo. Que Deus o receba de braços abertos”, comentou outra. “Meus pêsames! Tenha certeza de que ele está num lugar melhor”, completou um terceiro. Sempre linda! Isis Valverde aproveitou a tarde para tomar um Sol e renovar o bronze. A atriz, que é lembrada por sempre encantar a web com selfies e registros curtindo a natureza, compartilhou os cliques do momento nas redes sociais e escreveu: “Há uma cor que não vem nos dicionários. É essa indefinível cor que têm todos os retratos, os figurinos da última estação…a cor do tempo”.

Xuxa anuncia Cruzeiro para fãs e primeiro lote se esgota no primeiro dia de vendas

Na sexta-feira (18), Xuxa anunciou que terá um navio temático. Segundo a apresentadora, a viagem acontecerá de 25 a 28 de março de 2022, com saída em Santos.

Xuxa faz aniversário dia 27 de março e quer comemorar a data a bordo do navio. “Você que sempre quis ir à minha nave, agora pode ir no meu navio”, aviso Xuxa em vídeo revelado nas redes sociais.

Então, para comemorar em grande estilo, ela lançou em parceria com a Promoção Eventos e a Opus Entretenimento, o Navio da Xuxa, com embarque em Santos no dia 25 e desembarque no dia 28 de março de 2022. Serão 72 horas de diversão, música e muita emoção. Um universo colorido em todos os cantos do navio MSC Preziosa, exposições, festas temáticas, gincanas, teatro, filmes, personagens e muitos convidados especiais. 4.000 passageiros verão de perto o Xou da Xuxa, Programa da Xuxa, aniversário da Xuxa e shows ao vivo com grandes estrelas da música brasileira. Para os milhões de fãs que sonharam um dia poder entrar na nave da Xuxa, esse sonho vai se tornar realidade de 25 a 28 de março de 2022 com o Navio. Navegando em busca do Sol numa experiência única…. estar com a Rainha Xuxa, no seu cruzeiro e comemorando o seu aniversário. Este sim é um evento que pode ser chamado de IMPERDÍVEL. As vendas tiveram início nesta segunda-feira (21), e no primeiro dia de abertura de vendas ja se esgotou o primeiro lote. Rainha né mores.

Madonna posta foto rara com o pai e os filhos

Madonna mostrou como está a família em uma postagem rara, onde mostra o pai, Silvio Ciccone, de 90 anos. No domingo, 20 de junho, foi celebrado o Father’s Day (Dia dos Pais fora do Brasil). Para comemorar, a Rainha do pop exibiu toda a família comemorando.

Na legenda da imagem, que reuniu reuniu os filhos Lourdes, de 24 anos, David e Mercy, de 15, e as gêmeas Estere e Stelle, de 8 anos, a pop star que, em abril passado bateu boca com um seguidor, mostrou o carinho enorme por seu progenitor:

“Feliz Dia dos Pais! Nós somos excelentes pais!”

Seu Jorge lança “De Dentro de Casa Pra Rua” saiba o que é isso Seu Jorge, cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor, ator e empresário, se uniu a Yasmine McDougall Sterea, empreendedora social, CEO do Free Free e da FF Change, para lançar “De Dentro de Casa Pra Rua”. Movimento que promove o crescimento da sociedade por meio de iniciativas que aceleram a equidade de gênero, unindo homens e mulheres, e suas interseccionalidades pelo crescimento, estabilidade e segurança no Brasil. O primeiro projeto do movimento é sobre Licenças Parentais Universais e será lançado no dia 21 de junho. O lançamento será marcado por uma campanha especial para conscientizar e mobilizar a sociedade sobre a importância e profundidade da equidade de gênero em licenças parentais, que devem ser mais longas e independentes de gênero. Segundo estudos, crianças com ausência do pai têm duas vezes mais probabilidade de repetir o ano escolar e 11 vezes de apresentar comportamento violento nas escolas. “Quando falamos em iniciativas que promovem equidade de gênero vai muito além de justiça social. É uma questão de estabilidade, crescimento e segurança de um país inteiro. Países com mais desigualdade de gênero têm quase 2 vezes mais chances de terem uma pontuação alta no índice global de fome, e 1,5 vezes mais chances de serem violentos e instáveis. Com esse movimento e com as iniciativas em prática buscamos realizar mudanças estruturais e culturais. A licença parental, que engloba todos os formatos de família, é uma solução que muda a visão do homem e da mulher e suas interseccionalidades perante a sociedade”, afirmou Yasmine McDougall Sterea, cofundadora do movimento A campanha é estrelada por Seu Jorge e Yasmine, ambos com filhos, que representam a união entre pai e mãe, e a vontade de construir um futuro melhor para meninas, meninos, mulheres e homens. “Quando a gente se olha como igual, homens e mulheres, a violência diminui. A corrupção diminui. O que você normaliza em casa, você normaliza na rua. Então se a gente quer um mundo mais seguro, próspero e estável, vamos começar de dentro de casa para rua”, disse Seu Jorge. Como parte do movimento, em agosto, os fundadores vão realizar a conferência “De Dentro De Casa Pra Rua” para discutir o assunto e abrir a conversa para pessoas chave, e assim levar essa discussão e solução adiante com metas efetivas.

Juliana Paes abandona cachos para viver Maria Marruá em Pantanal No ano passado, quando a pandemia da Covid-19 começou e os trabalhos pararam literalmente, Juliana Paes aproveitou o tempo em casa para entrar na onda da transição capilar, adotado também por muitas mulheres. Logo ela apareceu ostentando seus belos e volumosos cachos Com a rotina de gravações voltando aos poucos ao normal, a atriz teve que abandonar os fios naturais e modificar seu visual. Para interpretar Maria Marruá na regravação da novela “Pantanal”, ela alisou e alongou os cabelos. Nesta segunda-feira (21), o salão Fortes Mega Hair publicou imagens em seu perfil no Instagram mostrando a transformação de Juliana.

A novela “Pantanal” foi exibida na extinta TV Manchete, em 1990 e bateu recordes de audiência. Esse remake está sendo escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original. A previsão de estreia é somente para o ano que vem.

Gil do Vigor detona Bolsonaro: Crise só acaba quando ele sair do poder

Hoje em dia, os internautas sempre cobram os famosos sobre seus posicionamentos políticos, diante da crise em que vivemos. E quem tenta driblar isso, acaba sendo chamado de "isentão". No entanto, Gil do Vigor falou que, por conta dos questionamentos dos fãs, resolveu desabafar.

“Muitos me questionam quando a crise vai acabar e o Brasil voltar a crescer, portanto decidi responder: QUANDO O BOLSONARO E SUA TURMA SAIREM DO PODER!!!!!!!”, afirmou. Gil do Vigor, então, continuou com seu desabafo em outro post, após começarem a fazer comparações entre ele e Juliette.“Fico triste com pessoas que preferem deslegitimar um posicionamento político que envolve O NOSSO PAÍS por conta de uma rivalidade que não existe. Isso é muito triste mesmo! Para estas pessoas, saiba que seu twitter não vai me afetar mas pode afetar a vida de milhões! Reflitam”, afirmou.

Juliette está com pai e irmão com Covid-19 e se posiciona: É claro que é Fora Bolsonaro Mesmo em meio a tantos trabalhos e publicidades, Juliette foi até suas redes sociais para dar uma notícia um tanto preocupante. Ela contou que iria encontrar seu pai e dois irmãos, mas eles testaram positivo para a Covid-19. “Oi, meu povo. Tô aqui na Paraíba ainda trabalhando e tentando descansar. Hoje seria um dia feliz pra mim. Hoje eu ia encontrar meu pai e alguns dos meus irmãos, mas antes da gente se encontrar eles testaram positivo pra Covid-19 meu pai e dois irmãos”, começou. No entanto, Juliette tranquilizou os 31 milhões de fãs ao dizer que eles estão bem, “Graças a Deus, eles estão assintomáticos, meu pai tomou as duas doses da vacina e está bem”. Ao fim do relato, Juliette se emocionou ao dizer que mais de 500 mil pessoas não poderiam abraçar seus parentes novamente e voltou a criticar o governo. “Eu sei que eu vou poder encontrá-los novamente, abraçá-los depois disso, mas 500 mil pessoas não vão ter essa oportunidade e a gente tem um governo que negligencia esta situação. Então, eu não canso de repetir vacinem-se, protejam-se e acreditem na ciência, porque isso sim salva as nossas vidas”.

Por Hoje é só pessoal, beijos da Titia Andréia Mocréia.