Hora da Fofoca: Jojô Todynho perde 10 kg com dieta inusitada

Ex-presidente Barack Obama acredita na existência de laboratórios secretos que escondem ETs

Não é só Demi Lovato que tem uma obsessão pelo tema dos extraterrestres. Muita gente também tem interesse no assunto, e esta semana o apresentador James Corden aproveitou que estava entrevistando o ex-presidente Barack Obama e quis saber se os Estados Unidos estão escondendo algo interessante. Obama disse que há coisas que ele simplesmente ‘não pode contar’ às pessoas sobre os alienígenas. O ex-presidente dos Estados Unidos deu a entender que sabe sobre a vida extraterrestre, mas é incapaz de revelar qualquer informação ao público. Falando durante sua aparição no ‘The Late Late Show with James Corden’, Barack Obama disse: “Quando se trata de alienígenas, há algumas coisas que simplesmente não posso dizer no ar”, indicou. O político de 59 anos revelou que questionou as autoridades assim que chegou ao poder em 2009 na Casa Branca: “Quando assumi o cargo, perguntei, ‘existe um laboratório secreto em algum lugar onde estamos mantendo espécimes alienígenas e a nave espacial?’. Eles pesquisaram um pouco e a resposta foi ‘não’, mas o que é verdade e estou falando sério aqui, há, há filmagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são. Não podemos explicar como eles se moviam, sua trajetória. Eles não tinham um padrão facilmente explicável.

Reality da Rede Record é surpreendido com gemidão, saiba quem é o casal

Depois da revelação do ‘casal gemidão’, as redes sociais de Li Martins e JP Mantonavi ficaram repletas de mensagens de internautas. A equipe da cantora logo se pronunciou e fez piada da situação. “Uma noite de amor não faz mal, não é mesmo? O Power Couple mostrando que dá para jogar, competir, conviver e se amar”, escreveu a equipe. Desde o final de semana viralizou o áudio exibido no PlayPlus, no qual um casal se empolgava durante o ato sexual e outro casal pedia silêncio. Reatados e felizes Li Martins e JP se conheceram em 2015, quando ambos participaram do reality “A Fazenda”. Eles se apaixonaram e ficaram juntos até fevereiro de 2017 quando Li estava grávida de cinco meses de Antonella, primeira filha de ambos. Apesar do rompimento, eles continuaram muito amigos compartilhando a criação da pequena e acabaram se reaproximando naturalmente. Um ano e meio depois, reataram o casamento.

Ex-bbbs Ariadna e íris Stefanelli discutem em No Limite

No Limite mostrou uma conversa entre Íris Stefanelli e Ariadna sobre algumas experiências de vida. Até que o papo rumou para o tema prostituição. A apresentadora disse que as pessoas deveriam procurar outras alternativas, como estudar, antes de tentar esse caminho. Ariadna disse que ela estava julgando as pessoas e que não era tão fácil assim, pois muitas não tinham essa oportunidade. “Eu colocava currículo daqui, dali. Não tinha segundo grau completo. Não arrumava nada. Você acha que eu fui para onde, para não ser posta para fora de casa? Lá para a esquina de onde eu morava. Eu tive opção? Não tive”, disse ela. E continuou após Íris dizer que ela tinha outra opção: “Não tive. Quando me olhavam com nome de homem e cara de mulher, eu não tive. Você não pode falar uma coisa quando não está dentro da realidade. ”“Eu passei roupa pros outros…”, rebateu a colega de tribo. “Amiga, você é uma mulher branca, loira e dos olhos verdes”, finalizou Ariadna. Desculpas Tão logo as cenas foram ao ar, a equipe de Íris usou suas redes sociais e publicar um comunicado se desculpando em nome da competidora. “Após as cenas veiculadas na edição de hoje do No Limite, viemos a público pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos ou diminuídos com as palavras da Íris. Temos a certeza de que, assim que ela voltar a realidade, e assistir às suas falas, vai se desculpar com todos e buscar se informar sobre essa triste realidade. Íris, assim como muitos de nós, tem muito o que aprender sobre este e outros assuntos. Respeitamos demais a história da Ariadna e temos um carinho muito grande por ela e pela parceria de ambas, como vimos desde o programa de estreia. Íris está longe de ser contra as minorias. Quem a conhece, desde o BBB7, e convive com ela (amigos e familiares), sabe bem do que estamos falando. Que essa experiência traga um grande aprendizado para todos, reflexo da convivência, indo além das provas de resistência e das adversidades do cenário em que vivem durante as gravações”, dizia o comunicado.

A apresentadora Eliana está esbanjando boa forma aos seus 47 anos

Eliana deixou os internautas B-A-B-A-N-D-O ao exibir o corpão enxuto, numa caminhada ao som de “Girl From Rio” na voz de Anitta. No vídeo divulgado, a loira surgiu de biquíni branco, calça colada e agasalho. “Acordou? Tá com saúde? Então já temos motivos suficientes para agradecer. Obrigada meu Deus”, escreveu ela.Os seguidores de plantão logo palpitaram no post. “Viva a vida”, “ Sua linda”, “Ótima semana”, “Gratidão”, comentaram eles. Recentemente, a apresentadora do SBT surgiu sem make e foi elogiada pelos usuários do Instagram.

Jojô Todynho perde 10 kg com dieta inusitada

Depois da retirada do balão gástrico, Jojo Todynho segue em busca de uma vida com hábitos mais saudáveis, aliada a perda de peso. Acompanhada pela nutricionista Renata Branco, a artista aderiu a dieta cetogênica.”Com o uso do balão gástrico, Jojo perdeu alguns quilos e decidiu manter seu ritmo de emagrecimento com foco em uma rotina mais saudável, por isso a Jojo aderiu a dieta cetogênica para perda de peso de forma saudável e já conseguiu eliminar 10 kg nas duas primeiras semanas”, disse Renata. O que é a dieta cetogênica? A nutricionista, então, explicou no que consiste esse tipo de dieta. “Para termos uma perda de peso saudável devemos pensar em macronutrientes como gordura, carboidrato e proteína. Sendo a cetogênica uma dieta rica em gorduras boas como abacate, castanhas, azeite, proteína como peixe, frango, ovo e reduzida em carne vermelha e muito pobre em carboidrato, sendo no máximo 50g de carboidrato, levando em conta a qualidade, carga glicêmica e como esse carboidrato vai ser distribuído no plano alimentar”, afirmou. “Porém, devemos também pensar nas vitaminas, minerais, fitoquímicos para termos uma boa capacidade mitocondrial para produzirmos energia através da gordura e termos menos cansaço, fadiga e aproveitarmos os efeitos benéficos da cetose como melhora da resistência insulínica, memória, perda de gordura, disposição”, disse a nutricionista.

