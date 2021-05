Hora da Fofoca: Ivete Sangalo estreia como apresentadora de Reality musical na Globo

Segundou Beninos e Beninas, Tenham uma semana Maravilhosa.

Rafa Kalimann se desculpa por ter usando expressões consideradas lgbtfóbicas

Climão! Rafa Kalimann se envolveu em uma polêmica na noite do último domingo (30). A vice-campeã do “BBB20” ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter após publicar, nos Stories do Instagram, um vídeo com um pastor opinando sobre o casamento homoafetivo e usando expressões consideradas lgbtfóbicas. Nas redes sociais, a apresentadora do programa “Casa Kalimann”, do Globoplay, foi duramente repreendida pelos seguidores e rapidamente recorreu aos perfis para se explicar pelo ocorrido, afirmando que o intuito era mostrar uma postura diferente e não agressiva de alguém contra a união homoafetiva. “Quis vir aqui me desculpar por um vídeo que compartilhei nos Stories.

Meu intuito era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os LGBTs por conta da religião, para de uma vez por todas isso parar”, começou ela. A apresentadora também reforçou que aquele não é efetivamente o seu pensamento. “Sinto muito se ofendi, e se pareceu que eu discordo de relacionamentos homoafetivos (jamais!). Apaguei depois de ver que estavam levando como opinião minha, e está longe de ser, muito pelo contrário”, desabafou. Para finalizar, Rafa explicou que recebeu o conteúdo de um amigo homossexual. “Ele e muitos outros acharam bacana ver um posicionamento diferente da maioria quando se trata de religião, foi um assunto que levantou muitas coisas legais, lá. Entendi completamente o ponto de vista de vocês, respeito e peço desculpas pelo meu compartilhamento”.

Rafa tem sido alvo de uma onda de hate nas redes sociais desde que estreou o seu próprio programa no Globoplay. Além de ter tido a conta da sua marca hackeada, recentemente, a apresentadora se pronunciou sobre os ataques e afirmou que, diferente do que muitos internautas disseram, o talk show está fazendo sucesso. Indireta? Rafa Kalimann dispara na web: ‘A vida me deu chifres e fiz um berrante’ Foi indireta ou pura zoação? Nesta semana, Rafa Kalimann mostrou os bastidores de um dos episódios de Casa Kalimann, seu programa no Globoplay. Ao aparecer tocando berrante, a loira divertiu os seguidores. “Os cornos vêm comigo. Dizem que se a vida te der um limão, faça uma limonada. A vida me deu chifres, fiz um berrante”, disparou ela no Instagram. Vale lembrar que durante o BBB20 a apresentadora chegou a revelar que foi traída por Rodolffo, algo que teria sido a gota d’água no relacionamento.

Gil do Vigor compra apartamento luxuoso em frente a praia

Em nome da misericórdia, Gilberto Nogueira está realizando todos os sonhos dele e da família, talvez até indo além do que imaginou! O economista acaba de comprar um imóvel novinho, de frente para o mar do Janga Paulista, em Pernambuco. O ex-BBB morava com sua Mainha Jacira Santana em um apartamento modesto, comprado através do financiamento Minha Casa, Minha Vida, na periferia. No novo endereço, Gil e Mainha têm espaço suficiente de sobra.

O ex-brother poderá arrumar à vontade deus livros, as teses, as roupas e os sapatos, sem ter o aperto que tinha na casa de pouco mais de 40m² em que morava até entrar no “Big Brother Brasil”. O endereço antigo já não dava para manter os itens novos que a família ganhou desde que a fama chegou. O prédio novo, além do espaço, tem vista para o mar, piscina e campo de futebol. São três quartos e Gil, que agora fica pra lá e pra cá dando conta dos compromissos, já aproveitou um pouco da piscina do prédio com as irmãs e o sobrinho. O próximo passo será o restaurante de Mainha.

Dona Jacira Santana trancou a faculdade de Gastronomia para focar no “BBB21”. Ele está rico, Brasil! Quarto colocado no “Big Brother Brasil 21”, Gil do Vigor não para de engordar o cofrinho. Segundo o colunista Léo Dias, o economista já acumula aproximadamente R$ 10 milhões em contratos. O mais recente, inclusive, no qual ele fechou parceria com o banco Santander, Gil do Vigor teria recebido a pequena bagatela de R$ 2,5 milhões por um contrato de 18 meses. Além do banco, Gil também assinou contrato com outras grandes marcas e já é garoto propaganda delas, como OMO, BIS e Vigor – ele inclusive mudou seu nome nas redes sociais para Gil da Vigor, por conta parceria.

Ivete Sangalo estreia como apresentadora de Reality musical na Globo

Em agosto, a TV Globo apresentará uma versão do reality “The Masked Singer” uma competição onde celebridades se apresentarão cantando, mas escondidos atrás de fantasias. O público e os jurados não saberão quem é o mascarado até que ele seja eliminado. “Pode ser um atleta, pode ser um ator, poder um cantor, pode ser um jornalista. E os participantes não sabem quem é um e quem é outro. Nem os jurados. A gente só vai saber quando ele for eliminado do jogo”, disse Adriano Ricco, supervisor artístico da Globo ao Fantástico deste domingo (30).Ivete Sangalo será a apresentadora da atração e contou a felicidade de fazer parte deste projeto. “A ideia do programa, e por isso que ele é um grande sucesso, é misturar expectativa, torcida, música e entretenimento. Quero ser uma condutora de alegria, quero ser uma condutora de otimismo, dentro do cenário da música. Vislumbro um aprendizado gigantesco. Estou nas nuvens”, contou.

“A sensação é que tem uma festa naquele palco”, perguntou Renata Ceribelli. “E de fato é. O propósito do programa é exatamente isso: fazer uma festa. Vai ter música, bons arranjos, grandes escolhas de repertórios, artistas diversos envolvidos numa fantasia muito linda, elaborada. Isso tudo enche nossos olhos e corações. Então, acho que é um programa completo”, disse a cantora. O ponto alto do programa, além das apresentações musicais, são os figurinos que escondem a identidade do participante. “E a fantasia que é um artifício… A gente ama assistir ao belo, ao diferente, ao curioso e a gente fica envolvido nisso. Acho que vai ser uma tarefa… os sentidos estarão aguçados de uma forma muito ampla. Não é só os ouvidos. São as sensações, as percepções, uma atenção mais fina dessa apresentação”, falou.

A cantora explicou como será dinâmica do novo game. “São 12 participantes, 9 episódios, vamos ter 4 jurados na bancada. Acho que a gente vai ter muitas surpresas e o que o povo estiver sentindo eu quero sentir também”, revelou. Renata questionou se Ivete não saberá quem está se apresentando. “Isso foi um pedido meu. Eu não quero saber. Acho que se eu estiver inteira no segredo, vou conseguir compartilhar com as pessoas sentimentos muito semelhantes. E nada mais puro e honesto que essa espontaneidade, né? E vai ser uma caixa de surpresas. Nunca vai ficar morno. Vai ser uma diversão. Será que teremos Renata Ceribelli dentro de uma máscara?”, brincou.O “The Masked Singer” foi criado na TV sul-coreano e já foi apresentado em 40 países. Em 2019 o programa ganhou o prêmio de melhor Figurino do Emmy Award 2020.Marido de Ivete Sangalo faz homenagem ao aniversário dela.

Sarah Andrade está cansada de ser atacada na Web

Sarah Andrade usou as redes sociais para desabafar sobre os ataques que vem recebendo nas redes sociais. A oitava eliminada do BBB21 respondeu a um comentário de um internauta, que afirmou se sentir bem ao ver a ex-sister sendo atacada nas redes sociais. “Ver a Sarah sendo atacada no IG é meu combustível diário, é o que me mantém seguindo esses ig podres, é a luz do meu dia em meio a tanta escuridão”, dizia o post. Sarah, então, lamentou a postura do usuário e afirmou que mesmo que já tenha se desculpado pelos erros que cometeu, os ataques ainda são constantes: “Eu não entendo isso. Já pedi desculpas por tudo que falei equivocadamente, por todas as pessoas que posso ter magoado.

Agora eu só quero seguir meu caminho e trabalhar. Estou super disposta a aprender e mudar sempre, mas as pessoas precisam aceitar a evolução e o recomeço das outras”, finalizou ela, que recentemente afirmou que não ganhou o reality show por não ser uma pessoa “caricata”. Alfinetou! Sarah diz que não ganhou o ‘BBB21’ por não ser caricata Pode pegar a pipoca que vem treta! Sarah Andrade participou do programa “Mega Senha”, apresentado por Marcelo Carvalho na Rede TV!, e deu uma alfinetada daquelas o falar sobre sua eliminação no “Big Brother Brasil 21”, ocorrida há dois meses.

A analista de marketing digital destacou que sabia que não chegaria longe no jogo. “Para ser bem sincera, não achava mesmo que eu fosse ganhar. Fiquei até surpresa quando saí e vi que tinha tanta gente que gostava de mim. Me achava muito normal. Não era uma pessoa caricata, que o povo se identifica”, disparou. Quero utilizar toda minha experiência profissional para investir no ramo do entretenimento”, disse a ex-BBB. Vale lembrar que, de início amigas, Sarah e a campeã Juliette tiveram rusgas após o primeiro mês de jogo, o que culminou no fim do trio G3, formado por elas e Gilberto Nogueira. Vem aqui, João Luiz! Em sua participação no game da Rede TV!, Sarah Andrade derrapou numa questão sobre Geografia. A ex-BBB, que morava em Los Angeles, nos Estados Unidos, errou ao tentar adivinhar a senha “Lisboa” em uma das rodadas .Após ouvir a dica “Portugal”, ela respondeu “França”, sem sucesso. Em uma nova chance, agora, com a dica “capital”, a ex-sister continuou confusa.

Jojô Todynho assume ter perfil fake em rede social

Por essa ninguém esperava! Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores no Instagram na noite de domingo (30), ao interagir com seus fãs. A cantora carioca confessou que mantém um perfil fake nas redes sociais, mas não interage através dele. O fake de Jojô tem um propósito: xeretar a vida alheia. “Eu uso meu fake mas não falo com ninguém, fico só fazendo a 007”, disse ela, fazendo referência ao famoso agente secreto James Bond. “Investigando tudo, fazendo levantamento sempre. De vez em quando a gente se surpreende”.Jojo, que posou recentemente para uma marca de perfume francês famosa, ainda contou que abriu um perfil no um aplicativo de relacionamento e foi denunciada. Ela reclamou e tudo foi resolvido. “Ninguém está falando comigo porque estão achando que é fake meu! Sou eu mesma, não me denunciem ”No Multishow.

A partir de 17 de junho, Jojo, agora 10 quilos mais magra após dieta, campeã da última edição de A Fazenda, da Record TV, comandará seu próprio programa, nas noites de quinta-feira, no canal Multishow. “Jojo Nove e Meia” será um talkshow divertido, mas que pretende ressaltar o valor das pessoas, as trazendo à realidade e tentando conscientizar de alguma forma os jovens e adultos. Vencedora do reality A Fazenda, da Record, a cantora, que acumula quase 18 milhões de seguidores em seu Instagram oficial, estreia em junho seu próprio talk show no Multishow.

