Hora da Fofoca: Gusttavo Lima anuncia turnê nos Estados Unidos

O reencontro de Friends está bombando no mercado de negócios

O especial “Friends: The Reunion” da HBO Max vai ao ar nesta quinta-feira (27) e o contador de lucros agregados já está girando em ritmo frenético. Aproveitando a força e o carisma dos amigos Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross o mercado de reagiu a novidade com grandes possibilidade de negócios. Vasos, canecas, maquiagem, sanduiches e pratos temáticos fazem parte da série de produtos e serviços lançados para comemorar ao episódio comemorativo. De acordo com a plataforma de análise social Talkwalker o reencontro de “Friends” atingiu um pico na terça-feira, 26, com 42.000 menções no Twitter nos Estados Unidos.Além das presenças de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwinner, o especial “The One Where They Get Back Together” conta ainda com estrelas convidadas como BTS, Lady Gaga e David Beckham, entre outros. No palco original da comédia, o Studio 24, os intérpretes de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross irão compartilhar lembranças dos tempos de gravação além de contar histórias dos bastidores. Atores de Friends vão ganhar fortuna com programa especialDe olho nos cifrões marcas de ramos diferenciados correram para lançar novos produtos com a poderosa marca. Além de produtos, redes de serviço como rede de salões e produtos de beleza Ulta Beauty e os restaurantes Red Lobster promovem temporada de descontos e eventos temáticos.

Wanessa Camargo deixa fãs preocupados com indício de Depressão

No começo desta quarta-feira (26), Wanessa Camargo publicou uma mensagem que deixou seus fãs preocupados. Pouco tempo depois sua assessoria revelou que a cantora lutava contra problemas de ansiedade. No início da noite, outra publicação. Só que desta vez o texto tinha um conteúdo muito mais leve e de muita comemoração.

Ela fez uma homenagem ao marido Marcus Buaiz, no dia em que comemoravam mais um aniversário de casamento. “Há 14 anos atrás eu disse SIM para você. Um SIM desejado e significado. Um SIM que parecia um desenho perfeito, de um futuro sem defeitos. Mas eu sabia que aquele SIM seria muito mais do que a superfície dos desejos idealizados por mim, ingênua menina com mania de sabedoria. Um SIM frágil e romântico, apegado e sonhador.

Um SIM apoiado em castelos de areia, intolerante e mimado. Mas o tempo – o sábio tempo -, veio; e com ele o SIM foi se transformando. Diante da possibilidade de SIM ser não, o desenho ganhou outros filmes imperfeitos de um futuro cheio de defeitos. A superfície ganhou profundidade, e os desejos se tornaram mais humildes e reais. E a menina começou a crescer e virou mulher com consciência de que pouco sabe. Um SIM mais forte, mas ainda assim romântico. Um SIM desapegado, mas ainda assim sonhador. E agora apoiado em terra firme, tolerante e independente. Você me deu e me dá o mundo a mais de 14 anos. Hoje, reafirmo o meu SIM a você, e não preciso do mundo que possa me dar, preciso apenas que você me permita continuar por mais mil anos de eternidade te amar”, escreveu Wanessa. O maridão Marcus Buaiz também se inspirou na data e deixou uma dedicatória cheia de amor para a cantora.“ Há 14 anos atrás o frio na barriga me contagiava. Pois a nova etapa em nossas vidas começava.

A minha liberdade estava em jogo? Quanto tempo ficaríamos juntos? Eu seria feliz? Afinal sai de casa aos 18 anos em busca dos meus sonhos, porém esses sonhos eram norteados por realizações profissionais e menos pessoais. Será que essa decisão me atrapalharia? Enfim subimos ao altar e sem muitos planos pessoais, as realizações aconteciam com louvor. A chegada dos nossos filhos coroou tudo isso e me trouxe uma nova vontade de viver. A nossa família é importante para eu ser o que sempre sonhei, e sem ela jamais teria chegado. Vc me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias, me superar, achar o que eu tenho de melhor dentro de mim. Sou grato a Deus por tudo que estamos construindo e que podemos construir. Seguimos com inúmeras possibilidades, porém não devemos jamais abrir mão de ser feliz. Eu acredito que juntos somos Imbatíveis!!!Amo vc …”

Ex-bbb Lucas Penteado nega ter forçado a ex fazer sexo com ele

Quando ainda estava no Big Brother Brasil 21, Lucas Penteado enfrentou um problema na Justiça, já que uma ex-namorada fez um boletim de ocorrência acusando o ator de tê-la agredido, ter sido forçada a fazer sexo com ele e até ser mantida em cárcere privado. Porém, no último dia 16 de abril, Lucas Penteado negou em depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, as acusações feitas pela vítima. No depoimento, que o UOL teve acesso, Lucas afirmou que a ex-namorada chegou a morar com ele, mas “sem ser convidada”, já que oito pessoas moravam em sua casa e etávamos em época de pandemia. Lucas ainda afirmou que o relacionamento não durou muito, apenas duas semanas, já que ele tinha alguns compromissos profissionais e que ela só deixou o local após ser obrigada pelos pais. “Quando os pais [da suposta vítima] foram buscá-la, ela não queria ir embora do apartamento porque disse que me amava e queria casar comigo. (…) O pai dela a obrigou a ir embora”, disse Lucas em seu relato. Sobre o fato de mantê-la em cárcere privado durante os dias que a ex ficou em sua casa, Lucas esclareceu que a porta não ficava trancada e que ela sempre ficou com o celular no local, podendo se comunicar com quem quisesse. O ator ainda revelou que a ex foi demitida de um emprego e, para tentar reavê-lo, fez o boletim de ocorrência dizendo que tinha sido sequestrada. Com relação às acusações da ex, em que ela revelou que era forçada a fazer sexo com ele, Lucas também negou, dizendo que era impossível manter relações sexuais com ela, já que le dorme na sala com outros familiares. O relato da vítima No boletim de ocorrência feito em fevereiro, a ex de Lucas Penteado disse que o ator a impedia de deixar a casa dele, e que o artista teria pegado o celular dela e escondido a chave do apartamento. Ela ainda afirmou que, durante o relacionamento sofreu agressões e se sentia pressionada a fazer sexo com o ator por medo de ser ameaçada novamente.

Gusttavo Lima anuncia turnê nos Estados Unidos

O cantor Gusttavo Lima se prepara para voltar aos palcos e anuncia a primeira turnê desde o início da pandemia causada pela Covid-19. O retorno do cantor aos shows presenciais será marcado com uma série de shows pelos Estados Unidos, de 06 a 15 de agosto. A maratona “O EMBAIXADOR Tour USA 2021” contemplará Orlando e Miami (Flórida), Atlanta (Geórgia), Newark (Nova Jersey) e Boston – capital de Massachusetts, onde o artista apresentará uma edição do Buteco. “Só Deus sabe a saudade que nós, cantores, estamos de subir num palco e poder cantar para o público, sentindo a energia e o amor dos fãs. Enquanto os shows não voltam no nosso país, decidimos fazer essa maratona nos Estados Unidos, onde cantamos para muitos brasileiros. Tenho certeza de que serão shows emocionantes”, comenta Gusttavo, que desde 2012 faz shows nos Estados Unidos. Em 2019, na mais recente tour, Gusttavo Lima bateu recordes de público com ingressos esgotados em todas as apresentações. O sucesso foi tanto que o sertanejo alcançou o mérito do “maior público de um cantor brasileiro no estado de Nova Jersey”. Por lá, ele foi proclamado cidadão de Newark, recebendo o título das mãos da vice-prefeita. Andressa Suita revela Gusttavo Lima dormindo com os filhos Andressa Suita e Gusttavo Lima continuam firmes e fortes após retomarem o relacionamento deles depois de ficarem um período separados. Na manhã de domingo (23), a modelo compartilhou um momento extremamente fofo do cantor com os filhos deles, Gabriel e Samuel. Nos stories do perfil do Instagram da musa, foi possível ver o artista sertanejo dormindo na mesma cama com os herdeiros, se mostrando um verdadeiro paizão. “Domingo sendo domingo! Bom dia”, escreveu Andressa como legenda para os vídeos deste momento em família.

Após desavenças em No Limite, Ariadna faz elogios a Iris Stefanelli

Ariadna foi a terceira eliminada de No Limite e, apesar da falta de preparo físico, contou ao site oficial do programa que ultrapassou seu limite, principalmente na cena em que subiu a duna de areia, algo que até virou meme na internet. “Eu ultrapassei o meu limite, fui muito além dele. Subir aquela duna me deixou traumatizada porque eu logo pensei que teria que encarar aquilo todos os dias. E aquela duna é muito maior do que parece pela TV. Quando estávamos andando para o outro desafio, o de achar as chaves na areia, minha pressão caiu e fiquei branca. Se não fosse pelo Chumbo e pelo Viegas, os carcarás teriam me comido viva ali (risos)”, disse. Ari ainda revelou que achava que sua falta de preparo físico poderia atrapalhá-la nas dinâmicas, algo que ela tentou superar a todos os momentos e ainda compensar nos momentos que conseguia. “Apesar de não ter a mesma força e preparo físico de outras pessoas, acho que todo mundo tem as suas limitações. Eu tive as minhas. Talvez o fato de eu estar com dor na perna e de ter passado mal logo no início fez com que as pessoas pensassem que eu era a mais fraca. Mas dentro do grupo, na convivência do acampamento, eu fui muito ativa, queria mostrar atividade: buscava lenha, subia em árvore, encontrei o lago, ajudava na hora de fazer fogo e até ensinei o pessoal a amolar faca na pedra”, afirmou. Outro ponto emblemático da trajetória de Ariadna em No Limite foram as desavenças, principalmente com Iris Stefanelli. No entanto, ela rasgou elogios à mineira. “Eu tive alguns desentendimentos com a Iris porque ela estava mais negativa, reclamando muito, mas ela é uma pessoa maravilhosa fora do jogo”, disse. E acrescentou sobre outros participantes: “O Chumbo é um menino cabeça, muito inteligente. A Elana era a mais carinhosa de todos e o Viegas, o mais calmo. O Gui era muito atencioso, apesar de ser um pouco atrapalhado, e o Zulu era aquela pessoa que sempre nos motivava. Eu achei que iria me estranhar com a Paula no início, mas logo reparei que era só o jeito capricorniano dela. Ela é uma menina incrível, muito forte”. Por fim, Ariadna contou para quem vai a sua torcida agora que deixou o programa. “A minha torcida fica para o Chumbo e para a Paula. O Chumbo é uma pessoa que eu gosto muito e espero que vá bem longe no jogo. E eu quero muito que a Paula chegue até a final. Ela foi uma pessoa que me ensinou muito! Aquela hora na última prova do privilégio, quando ela me arrastou, eu não estava aguentando mais. Depois ela veio me pedir desculpas, com medo de ter me machucado e tratei logo de agradecer. Foi o que me salvou! Estou torcendo muito para que ela vá para a final e ganhe! Ela merece muito, é muito ‘raçuda’”, disse.

Juliette revela mágoa com Gil do Vigor

Juliette Freire não parou um minuto desde que foi consagrada a campeã do “BBB21”, estando com uma agenda cheia de compromissos e entrevistas. Em conversa para Hugo Gloss, a maquiadora revelou diversas coisas interessantes e que estavam gerando dúvidas no público, além de como se sente em relação a Gilberto Nogueira, cuja amizade foi cheia de altos e baixos. “Ele é como um irmão para mim. Tenho um carinho muito grande pelo Gil, pela nossa identificação cultural, por todas as afinidades, por tudo. Eu sei que ele disse coisas que me machucaram. Lá dentro vi algumas, aqui fora eu soube de outras”, contou a advogada. “Mas eu sei que as pessoas machucam, eu machuquei alguém com minhas palavras, tenho consciência disso. Quero ser amiga dele, sim, quando tudo isso passar. Quando eu conseguir ver [o ‘BBB’], quero entender. Sempre tem um motivo por trás”, explicou Juliette. “Eu brigava com os meus irmãos, meus irmãos também me machucaram. E eu os machuquei e ainda amo eles, então vai dar tudo certo”.

Por Hoje é só Pessoal

Beijos da Titia Andréia Mocréia.