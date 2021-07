Hora da Fofoca: Do Portal do Pantanal para o Brasil

Do Portal do Pantanal para o Brasil, Juliana Monteiro tem uma história de vida que foi do anonimato a ícone sertanejoestadual de modo meteórico. Nascida na cidade Aquidauana no Portal do Pantanal , teve o seu primeiro contato com a música na igreja, tendo iniciado o interesse pelo mundo artístico por volta dos doze anos de idade.

Também conhecida como “Rainha do Sertanejo do MS” , com certeza, a percursora do chamado “feminejo” no interior do Estado. A artista, com sua voz poderosa, surpreendeu a todos ao atingir mais de 600 mil Viws em suas musicas nas plataformas digitais, feito, até hoje não conquistado por mais nenhuma cantora solo do interior do MS.

Juliana destaca-se por nunca ter sido uma cantora com só um tipo de música, muito pelo contrário, seu repertório é vasto e transita entra o sertanejo, o romântico, o forró, e, até mesmo, o brega. Toda essa versatilidade fez com que a cantora voe para lugares nunca imaginados pela artista.A presença de mulheres na cena musical sertaneja é extremamente importante para a luta feminista que, há séculos, vem conquistando cada vez mais espaço em diversas áreas da sociedade. Afinal, como não se sentir representada por mulheres tão incríveis e talentosas? Apesar de já termos grandes mudanças, ainda existem preconceitos que envolvem questões de gênero e que precisam ser quebrados no mundo da música. Por isso, separamos uma lista com nomes e discos de mulheres incríveis que, além de lutarem pelo reconhecimento no meio, nos provaram como a mulher pode (e deve) estar onde quiser! Além da mudança nas letras, a nova onda do sertanejo feminino rompe com o estereótipo de mulher padrão, trazendo mulheres comuns para esse novo cenário.

Juliana Monteiro ainda em início de carreira, revelação da música brasileira que está sendo descoberta em cantos diferentes do país, voz inconfundível, poderosa e sedutora e com apenas 25 aninhos de puro talento.

Carisma e talento, característica comuns nos grandes astros, fazem parte da descrição desta artista, energia pura e dona deum dos espetáculos mais disputados no seu estado de origem.

Presença marcante nas redes sociais, é a artista do MS que mais faz televisão, e com expressivos números orgânicos em suas lives. Pronta para ser apresentada para a cena sertaneja do Brasil, está se mostrando cada vez mais nos grandes palcos.

Nascida em Aquidauana MS. Negra, traços indígenas, linda e tremendamente forte. Mulher síntese do Pantanal Sul-mato-grossense. Por acaso, cantou na passagem de som em um evento.

O Olhar atento de um produtor percebeu uma profissional da música. Dali para frente, começou todo um trabalho artístico.

Nos bares já sabia que desejava os grandes palcos.

Das cidades ao redor de sua cidade para palcos como Barretos, Vila Country, e agora em todo o Brasil.

”Quero dar o meu melhor. Acerta mais do que errar. Viver da minha música e alcançar minhas metas”.

Uma delas é será maior atração regional e chegar ao Brasil.

Levar público nos eventos e ter uma grande audiência nas redes sociais.

Enquanto isso estou em aprendizado sempre.

