Homem vai preso após transportar quase R$120 mil em drogas

Um homem foi preso pela Polícia Civil ao ser flagrado com aproximadamente R$120 mil em drogas dentro de um ônibus que fazia transporte intermunicipal, na região da fronteira com sentido à Capital. A apreensão aconteceu na madrugada desta quarta-feira (2).

Na ocasião, os entorpecentes foram encontrados dentro das malas do autor, a bagagem contava com 9,4 kg supermaconha. Após a abordagem ao ônibus pela equipe policial do DRACCO, o passageiro assumiu o crime e afirmou que pretendia levar a droga até Rondonópolis/MT.