Homem tenta atear fogo em mulher, resiste à prisão e morte policial

Um rapaz de 24 anos foi preso na madrugada deste domingo (30) após tentar atear fogo na companheira e resistir a prisão, mordendo um policial. O caso aconteceu em Chapadão do Sul – distante a 329 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por populares, sendo informado que uma mulher clamava socorro. Ao chegar ao local os policiais ouviram gritos de voz feminina vindo do interior da casa.

Os militares bateram na porta, mas ninguém abriu, sendo que a vítima gritava por socorro. Por meio de uma fresta da janela os policiais visualizaram o agressor segurando a vítima com força, foi determinado que o agressor parasse com as agressões, mas o rapaz não obedeceu à ordem policial, momento em que os militares arrombaram a porta para socorrer a vítima.

O homem resistiu à prisão, mordendo a mão de um dos policiais, ocasionando lesão no policial.

Ao socorrer a vítima, a polícia notou que a casa exalava produto inflamável e que a vítima estava encharcada de etanol, que o agressor ameaçou atear fogo na mulher, além das graves lesões provocadas por facas.

A vítima foi encaminhada ao socorro hospitalar e o agressor à Delegacia de Polícia. (Com informações do repórter Itamar Buzzatta)