Homem sai do trabalho e é agredido por grupo no centro

Vítima afirma que envolvidos são da Guarda Civil Metropolitana

Homem de 36 anos procurou a delegacia na madrugada deste domingo (11) após ser agredido no centro de Campo Grande. A vítima sofreu diversas lesões no rosto, na perna e acabou com alguns dentes quebrados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que saiu da lanchonete onde trabalha na área central da cidade quando, por volta das 1h da madrugada, quatro homens o abordaram e questionaram o que ele estava fazendo naquele lugar.

Após o homem responder que voltava para casa, o grupo empurrou a vítima e passou a agredir a mesma com pontapés. No boletim, o homem identificou o grupo como servidores da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro. A vítima irá prestar exame de corpo delito.