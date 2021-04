Homem roda três estados, mas acaba preso com plantas ameaçadas de extinção

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) de Campo Grande alertou a Polícia Federal de Corumbá (MS) de que um homem, do estado do Espírito Santo, teria se deslocado de avião de São Paulo para Corumbá com mudas de planas raras, ameaçadas de extinção. O plano era seguir com os espécies até a Bolívia onde seriam vendidas por 40 mil dólares.

Conforme a denúncia, o suspeito teria feito o trajeto no dia 13 de abril e em seguida, 14, alugaria um veículo para se deslocar até a cidade de Corumbá, onde encontraria com uma mulher que lhe daria suporte para transportar tais mudas de barco pelo Rio Paraguai até a Bolívia.

Foram realizadas diligências visando identificar e localizar o suspeito. Até que foi possível localizá-lo em um voo com destino a Rio Branco (AC) pois a fronteira Brasil/Bolívia, entre as cidades de Corumbá e Puerto Quijarro estão fechadas.

Com o apoio da Polícia Federal no Acre, foi realizada a abordagem do homem no aeroporto de Rio Branco. Em sua bagagem, foram encontradas 28 mudas de antúrios (Philodendron spiritus-sanci), espécie nativa e endêmica do estado do Espírito Santo.

Por ser uma planta extremamente restrita, tem sido almejada por muitos colecionadores de plantas ornamentais, gerando pressão sobre à espécie.

Segundo apurado pelo Ibama, preliminarmente, cada muda da planta seria vendida por R$ 3.500,00 no Brasil, porém esse valor seria muito maior em outros países.

O preso foi atuado em flagrante pela prática do crime previsto no art. 38-A, com causa de aumento de pena prevista no art. 53, inciso II, alínea c, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

As plantas apreendidas serão encaminhas para o Jardim Botânico no Rio de Janeiro (RJ). (com informações do repórter Itammar Buzzatta)