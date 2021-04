Homem que matou mulher com golpe no pescoço é preso no interior

Homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta quarta-feira (14) pela Polícia Civil. O suspeito é acusado de matar Roseli da Silva, de 35 anos, na última segunda-feira (12), no município de Eldorado, a 446km da Capital.

De acordo com informações da polícia, o corpo da vítima foi encontrado dentro de uma casa localizada na rua Santa Fé com cortes no pescoço. Na residência, as autoridades encontraram uma máscara, uma peruca e um facão. Objetos que testemunhas relataram pertencer ao suspeito.

Uma equipe do SIG se deslocou até o imóvel do suspeito onde encontraram uma mulher que vivia com ele. Para os policiais, ela contou que o mesmo tinha enterrado alguns pertences horas antes próximo a casa. Os investigadores foram ao local indicado pela testemunha e localizaram um canivete.

Após ser preso, o homem apresentou três versões diferentes sobre o caso e negou ter cometido o crime. A polícia investiga o motivo do homicídio.