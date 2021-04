Homem que matou ex com facadas em Rondonópolis é preso em MS

O homem suspeito de matar a ex-companheira a facadas em Rondonópolis no Mato Grosso foi preso pela Polícia Civil, na terça-feira (13), em um cemitério na cidade de Sonora em Mato Grosso do Sul.

Henrique Ferreira Gama, de 49 anos, o Japonês, conviveu com Divina Pereira da Silva, de 47 anos por seis meses mas se separaram. Ele tentava uma reconciliação no momento em que cometeu o crime na noite de sexta-feira (09), no bairro Dom Oscar Romero.

Diante da negativa da vítima, o suspeito aplicou vários golpes de faca contra a ex-companheira que não resistiu aos ferimentos e morreu, sendo o corpo encontrado em cima da cama de um dos quartos da casa. Logo após o crime, o suspeito fugiu de bicicleta com uma mochila nas costas.

Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da Polícia Civil iniciou as investigações e buscas para identificar o paradeiro do autor do crime.

Os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa com apoio de uma equipe da Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) conseguiram localizar o suspeito na tarde de terça-feira (13), dentro de um cemitério na cidade de Sonora (MS).

Ele foi detido e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis e responderá pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio.