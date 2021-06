Homem que estuprou mulher no Vida Nova tem prisão decretada

A Justiça acatou o pedido de prisão preventiva de André Luiz do Nascimento, que estuprou uma mulher na última quarta-feira (23), no bairro Vida Nova. O autor passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (25) no Fórum de Campo Grande.

Na noite de quarta-feira, o homem tentou realizar o primeiro ataque por volta das 20h54, porém um guarda impediu a ação e ajudou a vítima. Imagens da camera de segurança da escola mostram André tentando estuprar a mulher.

De acordo com informações da polícia, uma terceira vítima reconheceu André e afirmou que também foi agredida por ele na noite dos fatos.

Após a decisão de hoje do juiz, André retornou para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) onde aguarda vaga no sistema prisional. Ele será ouvido na delegacia na segunda-feira (28) e seguirá para o presídio onde ficará preso até a conclusão das investigações.