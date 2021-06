Homem que estuprou duas meninas em 2018 é preso nesta segunda-feira

Homem de 41 anos foi preso suspeito de estuprar duas meninas de 3 e 5 anos, nesta segunda-feira (14), no município de Fátima do Sul- a 239 quilômetros de Campo Grande. Ele teria cometido o crime no em dezembro de 2018 e desde 2019 estava foragido da justiça.

De acordo com informações policiais, a prisão foi realizada após investigação realizada pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), o foragido responde a dois processos por estupro de vulnerável contra duas crianças, netas de sua companheira.

Após ser denunciado pelos pais das meninas, o autor fugiu e desde então estava sendo procurado. depois de várias diligências investigativas, equipe da DAM identificou seu paradeiro e com apoio do SIG da 1° Delegacia de Polícia Civil, prendeu o autor.

A prisão faz parte da Operação Acalento, que tem como objetivo combater aos crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.