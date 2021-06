Homem que ameaçava ex-namorada com arma de fogo é preso pela PM

Um jovem de 25 anos foi preso na madrugada deste domingo (27) por uma das equipes Grupamento Tatico Mototizado do 3º Batalhão da Polícia Militar de Dourados, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, depois de ameaçar a ex namorada com o revólver.

Segundo o site Enfoque MS, no momento da abordagem o jovem tentou se desfazer da arma de calibre 38 municiado com dois cartuchos.

O rapaz foi encontrado após atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, na região do jardim Canaã 1, onde a vítima uma jovem de 19 anos relatava que seu ex-namorado estaria em sua residência ameaçando com uma arma.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, uma vez que a vítima da violência doméstica não quis representar o autor pelo crime.