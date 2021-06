Homem parecido com Serial Killer é espancado na BR-262

A vítima alegou ter sido acusado de roubos pelos agressores

Um homem identificado apenas como Brendo, 27, foi sequestrado na tarde de terça-feira (22), e espancado por três pessoas encapuzadas no bairro Tiradentes. A vítima foi levada às margens da BR-262 para ser agredida, próximo ao autódromo de Campo Grande.

Segundo informações oficiais, o homem ferido alegou ter sido acusado de roubos pelos agressores na região do Tiradentes. Na sequência, a vítima foi socorrida depois de caminhar por horas na rodovia para pedir ajuda.

O rapaz ficou mais de 3 horas tentando pedir carona e foi ignorado, pois os motoristas estranharam a semelhança do sequestrado com o serial killer Lázaro, atualmente um dos criminosos mais procurados do Brasil. A polícia segue investigando o caso.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)