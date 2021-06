Homem morre em confronto com a polícia após roubo de veículo em Campo Grande

Eryckson Catani da Silva de 31 anos, morreu neste sábado (5) após confronto com o Batalhão de Choque em Terenos, distante 30 quilômetros de Campo Grande. Ele é um dos envolvidos no roubo do carro de um motorista de aplicativo nesta madrugada, no Jardim Nhanhá em Campo Grande.

Conforme o registro policial, por volta das 2h, o motorista aceitou uma corrida do bairro Nhanhá para o bairro Maria Aparecida Pedrossian. No local, a dupla anunciou o roubo e amarrou a vítima que foi ameaçada de morte. O homem conseguiu se soltar, porém ficou com algumas lesões nos braços e nas pernas.

Pela manhã, o Batalhão de Choque da Polícia Militar realizou diligências para localizar os suspeitos, que fugiam para Terenos e conforme informações da polícia, ocorreu um confronto na BR-262 onde um dos bandidos atirou contra a polícia que revidou e atingiu Eryckson que mesmo após ser socorrido não resistiu e morreu, o carro foi recuperado.