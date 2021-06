Homem morre com covid esperando leito e atendimento médico em UPA de MS

Um homem de 50 anos morreu na tarde deste domingo (6) em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Dourados – distante 228 quilômetros de Campo Grande. Sem atendimento médico, a vítima estava com covid-19 e aguardava uma vaga para internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Segundo informações do site Dourados News, o homem era um dos 25 pacientes internados na UPA que passaram o fim de semana sem assistência médica. No último sábado, em ofício encaminhado ao prefeito Alan Guedes, com cópia para o secretário interino de Saúde, Edvan Marques, o presidente da Funsaud (Fundação de Serviços de Saúde), Jairo José de Lima e ao chefe do setor de regulação, Frederico de Oliveira Weissinger, a diretora-técnica da UPA, Angela Marin, alertava que dos 25 pacientes 22 deles estavam inseridos no sistema de regulação com 5 pedidos para UTI e 17 para enfermaria.

“Deste total, um paciente está entubado além de vários em máscara de oxigênio, sem perspectiva de regulação para leitos hospitalares”, afirmou, ao confirmar que não havia a disponibilidade de médico para o local.

A família do paciente que morreu na UPA pela ausência de profissional para o atendimento estuda ação contra o prefeito e o município pelo ocorrido. O local foi fechado e os demais pacientes, internados em estado gravíssimo, estão entregues à própria sorte.

Conforme a denúncia que chegou ao conhecimento da vereadora Lia Nogueira através de familiares da vítima, ainda no domingo outra pessoa foi atendida às pressas por uma equipe do Samu acionada ao local, mas não se sabe o estado de saúde do paciente.