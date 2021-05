Homem furta carriola para carregar produtos roubados

Um homem foi preso pela Polícia Militar após furtar uma carriola para roubar um supermercado. O fato aconteceu em Eldorado, neste final de semana. O autor pulou os muros dos fundos de um estabelecimento comercial localizado no centro da cidade e levou vários produtos.

Após denúncias de populares, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado e fez contato com o proprietária do local, uma mulher de 48 anos, a qual abriu as portas do estabelecimento e, em primeiro momento, não constatou nenhum arrombamento ou falta de objetos.

Na ocasião, ele confessou o crime e revelou que furtou a carriola da residência vizinha ao estabelecimento. O homem foi preso e os produtos levados pela guarnição policial militar.