Homem ejacula em veículo de empresária e deixa mulher apavorada

Na tarde desta quinta-feira (17), uma empresária de 39 anos foi até a polícia, depois de notar que um homem havia ejaculado em seu veículo. Assustada ela conferiu as câmeras de segurança que mostram o momento em que o homem se aproxima do automóvel estacionado em frente a sua residência.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo é um Ford Ka que estava parado na frente da casa, no bairro Monte Castelo em Campo Grande. As imagens foram captadas por uma câmera de segurança de uma loja ao lado que mostra um homem de casaco e bermuda se aproximando do veículo às 22h54 da quarta-feira.

Para a polícia, a vítima informou que ficou apavorada com o acontecido. “Tenho uma filha de 15 anos, imaginei que poderia ser alguém que fica cuidando da minha casa”, comentou com a polícia.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Campo Grande e será investigado. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)