Homem é preso suspeito de estuprar quatro sobrinhas

Homem de 20 anos foi encaminhado à PED (Penitenciária Estadual) suspeito pelo crime de estupro de vulnerável contra quatro sobrinhas em Dourados. A prisão dele ocorreu no dia 26 de abril, mas divulgada apenas nesta segunda-feira (3) pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), quando concluído o Inquérito Policial.

De acordo com as informações apuradas pelo Dourados News, o rapaz teria cometido os atos contra jovens de 13, 10, sete e cinco anos.

Em janeiro, a menina mais nova relatou o caso aos pais, que procuraram a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para denunciar o abuso.

A investigação foi encaminhada à DAM e ao saber que o rapaz havia deixado a cidade, a delegada Paula Ribeiro representou pela prisão preventiva dele.

Após várias tentativas do cumprimento do mandato, o homem se apresentou à polícia no dia 26 na companhia de advogados e não quis se pronunciar. Logo em seguida, acabou encaminhado para a penitenciária.

Agora, o inquérito será enviado à Justiça com denúncia de estupro de vulnerável e crime descrito no artigo 241-D do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), nos incisos I e II, que tratam sobre “aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso”, com agravante de facilitar o acesso da criança a material contendo cena de sexo explícito ou pornografia com o fim de praticar ato libidinoso contra ela e induzi-la a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.

A pena para o crime varia de 1 a 3 anos de prisão e multa.

Da redação com o Dourados News